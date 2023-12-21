"Жирона" с голом Довбика на последних минутах упустила победу над "Бетисом" в Ла Лиге (видео)

"Жирона" украинских футболистов Виктора Цыганкова и Артема Довбика сыграла вничью с "Бетисом" в выездном матче 18-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье завершился со счетом 1:1 .

Подопечные Мичела вышли вперед в конце первого тайма. На 39-й минуте Довбик с пенальти хладнокровно покатил мяч в левый нижний угол после того, как Савио сбили в штрафной хозяев.

Для Довбика это уже 11 гол в текущем розыгрыше чемпионата Испании, причем он сумел отличиться в третьем подряд матче Примеры. Также в его активе четыре результативные передачи.

В списке лучших бомбардиров этого сезона Ла Лиги украинский форвард делит третье место с нападающим мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном. Больше Артема забили лишь Борха Майораль ("Хетафе", 12 голов) и Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид, 13 мячей).

Отметим, что Довбик вышел в стартовом составе каталонского клуба на игру с "Бетисом" и провел на поле 64 минуты, после чего его заменил Кристиан Стуани. Другой украинский футболист "Жироны" Виктор Цыганков не попал в заявку на этот поединок из-за повреждения.

К сожалению, гол Довбика победным не стал. На 88-й минуте аргентинский защитник Херман Песселья сравнял счет и таким образом спас "Бетис" от поражения.

После этого матча "Жирона" (45 очков) продолжает лидировать в Ла Лиге – команда Мичела на три балла опережает мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина, который имеет шанс выйти на первое место, если сегодня на выезде обыграет "Алавес".

Следующий матч "Жирона" проведет после рождественско-новогоднего перерыва – 3 января 2024 года дома против "Атлетико" в рамках 19-го тура Ла Лиги.. В этот же день "Бетис" на выезде встретится с "Сельтой".

Обзор матча "Бетис" – "Жирона"

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