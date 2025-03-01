"Жирона" с голом и ассистом Цыганкова сыграла вничью против "Сельты" в чемпионате Испании (видео)

Виктор во второй раз в сезоне закончил матч с двумя результативными действиями.

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сыграла вничью против "Сельты" в домашнем матче 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне завершился со счетом 2:2

Хозяева открыли счет на 21-й минуте встречи – Цыганков забил гол ударом с нескольких метров после скидки от Янгеля Эрреры.

На 36-й минуте гости отыгрались – отличился Икер Лосада. На старте второго тайма "Сельта" повела в счете – на 51-й минуте пенальти реализовал Маркос Алонсо.

Однако подопечным Мичела удалось избежать поражения. На 68-й минуте Цыганков выполнил подачу с углового, которую замкнул Янгель Эррера.

Таким образом, Виктор во второй раз в сезоне закончил матч с двумя результативными действиями. Всего на его счету 2 гола и 4 ассиста в 15 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Испании.

Обзор матча "Жирона" – "Сельта"

"Жирона" (32 очка) прервала серию из трех поражений подряд и находится на 11-й позиции в Ла Лиге. "Сельта" занимает 10-е место, имея на один набранный балл больше.

В следующем туре "Жирона" 10 марта на выезде встретится с "Эспаньолом", а "Сельта" 8 марта примет "Леганес".

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