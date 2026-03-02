"Жирона" с голом Ваната и Цыганковым потерпела поражение в Ла Лиге

Владислав Ванат / facebook.com/gironafc

"Жирона" потерпела поражение от "Сельты" в домашнем матче 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 1:2 .

"Бело-красные" открыли счет на 35-й минуте благодаря голу украинского форварда Владислава Ваната. После подачи с углового он в одно касание из пределов вратарской площадки ногой переправил мяч в ворота гостей.

Для Владислава этот гол стал девятым в текущем сезоне чемпионата Испании. В активе 24-летнего украинца также одна результативная передача.

Впрочем, удержать победу подопечные Мичела не смогли. На 58-й минуте Ферран Хутгла сравнял счет для "Сельты", а на 70-й минуте автоголом отличился защитник хозяев Витор Рейс. Так что галисийцы одержали волевую победу.

Отметим, что Ваната заменили на 73-й минуте. Еще один украинский футболист "Жироны", полузащитник Виктор Цыганков, отыграл полный матч — без результативных действий.

Украинский голкипер каталонцев Владислав Крапивцов весь поединок провел на скамейке для запасных.

Обзор матча "Жирона" — "Сельта"

После этого матча "Жирона" (30 очков) занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" (40 баллов) находится на шестой позиции.

В следующем туре испанского чемпионата "Жирона" 7 марта на выезде сыграет с "Леванте", а "Сельта" днем ранее примет мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина.