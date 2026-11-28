Владислав Ванат / facebook.com/gironafc

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"Жирона" украинских форвардов Владислава Ваната и Александра Пищура потерпела поражение от "Эльденсе" (2:3) в выездном матче 16-го испанской Сегунды сезона-2026/27.

Уже на 2-й минуте встречи Ванат вывел "бело-красных" вперед. На 9-й минуте хозяева отыгрались усилиями Роберто Лопеса.

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На 25-й минуте гости остались в меньшинстве — Пищур заработал прямую красную карточку за удар соперника локтем.

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На 36-й минуте Лопес оформил дубль, выведя хозяев вперед. А на старте второго тайма "Эльденсе" удалось увеличить свое преимущество — на 47-й минуте отличился Мануэль Ньето.

В меньшинстве "Жирона" сократила отставание — на 87-й минуте гол забил Алекс Морено, но спастись от поражения не сумела.

Отметим, что Ваната заменили на 65-й минуте матча. В этом сезоне в его активе семь голов и два ассиста в 11 поединках на клубном уровне.

Еще один украинский футболист "бело-красных", вратарь Владислав Крапивцов, провел весь матч на скамейке для запасных.

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После этого поражения "Жирона" (27 очков) остается на третьем месте в турнирной таблице Сегунды (второй по силе испанский дивизион — прим.). "Эльденсе" (20 баллов) находится на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что "Динамо" проиграло "Черноморцу" в УПЛ.

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