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"Жирона" с Цыганковым и Крапивцовым разгромно проиграла "Атлетико" на финише Ла Лиги (видео)
Хет-триком в составе "матрасников" отличился Александер Серлот.
"Жирона" на своем поле разгромно уступила мадридскому "Атлетико" в матче последнего, 38-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне завершился со счетом 0:4.
Первый тайм прошел без забитых голов. А во второй половине встречи хет-триком отличился Александер Серлот. Еще один мяч в активе Клемана Лангле.
В составе "Жироны" полный матч отыграли сразу два украинца – полузащитник Виктор Цыганков и вратарь Владислава Крапивцов, для которого этот матч стал лишь вторым за взрослую команду "бело-красных".
Обзор матча "Жирона" – "Атлетико"
"Жирона" (41 очков) занимает 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, но еще может опуститься на 17-ю позицию. Подопечные Мичела финишировали всего в одном балле от зоны вылета.
"Атлетико" (76 пунктов) закончил сезон Примеры на третьей строчке. Команда Диего Симеоне квалифицировалась в основную стадию следующего розыгрыша Лиги чемпионов.