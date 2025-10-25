"Жирона" с Цыганковым и Ванатом совершила камбэк, но упустила победу в матче Ла Лиги

Виктор Цыганков

"Жирона" на своем поле сыграла вничью с "Реалом Овьедо" в матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 3:3 .

Гости открыли счет в конце первого тайма – на 38-й минуте пенальти реализовал Федерико Виньяс.

На старте второй половины встречи подопечные Мичела пропустили во второй раз – на 57-й минуте отличился Хосе Рондон.

Впрочем, "бело-красные" сумели совершить камбэк. На 64-й минуте отставание хозяев сократил Кристиан Стуани, реализовав пенальти. На 84-й минуте Аззедин Унахи сравнял счет в противостоянии.

На 90-й минуте Стуани снова реализовал пенальти и вывел каталонцев вперед.

Однако "жиронцы" не удержали победу - на 90+7-й минуте Давид Карму спас "Реал Овьедо" от поражения.

Отметим, что в стартовом составе "Жироны" вышли два украинца – полузащитник Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат. Обоих заменили на 59-й минуте. Украинский вратарь каталонского клуба Владислав Крапивцов не попал в заявку на матч.

Обзор матча "Жирона" – "Реал Овьедо"

"Жирона", которая за десять матчей текущего сезона Ла Лиги одержала лишь одну победу, с 7 очками продолжает замыкать турнирную таблицу. "Реал Овьедо" с 7 баллами находится на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре "Жирона" 31 октября на выезде сыграет против "Хетафе", а "Реал Овьедо" 3 ноября примет "Осасуну".