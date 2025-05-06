"Жирона" с Цыганковым прервала трехмесячную безвыигрышную серию в Ла Лиге (видео)

Виктор Цыганков

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"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова обыграла "Мальорку" в домашнем матче 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в городе Жирона завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече хозяева поля забили на 10-й минуте. Победу "жиронцам" принес уругвайский нападающий Кристиан Стуани.

Цыганков вышел в стартовом составе "Жироны" и сыграл полный матч. Его одноклубник – 19-летний украинский вратарь Владислав Крапивцов – провел поединок на скамейке для запасных.

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Обзор матча "Жирона" – "Мальорка"

Таким образом, "Жирона" прервала свою 11-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге. До этого "бело-красные" побеждали еще в начале февраля в поединке с "Лас-Пальмасом" (2:1). С тех пор команда потерпела 7 поражений и четыре раза сыграла вничью.

После этой победы подопечные Мичела (38 очков) вышли на 15-е место в таблице Примеры – от зоны вылета каталонцев теперь отделяют 6 баллов.

"Мальорка" (44 пункта) осталась на десятой позиции, не использовав шанс подняться в зону еврокубков.

В следующем туре Ла Лиги команда Цыганкова 10 мая примет "Вильярреал", а "Мальорка" в тот же день дома сыграет с "Вальядолидом".