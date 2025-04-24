"Жирона" с Цыганковым в большинстве упустила победу над аутсайдером Ла Лиги (видео)

"Леганес" – "Жирона"

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"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова сыграла вничью с "Леганесом" в выездном матче 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио Мунисипаль ду Бутарке" в Леганесе завершился со счетом 1:1 .

Подопечные Мичела открыли счет в начале второго тайма. На 54-й минуте точный удар по воротам нанес уругвайский нападающий Кристиан Стуани.

С 19-й минуты матча хозяева поля играли в меньшинстве после того, как прямую красную карточку заработал хавбек "Леганеса" Сейдуба Сиссе.

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В конце игры "Леганес" спасся от поражения – на 90+2-й минуте отличился марокканский нападающий Мунир Эль-Хаддади.

Цыганков вышел в стартовом составе "Жироны" и сыграл полный матч. Его одноклубник – 19-летний украинский вратарь Владислав Крапивцов – провел поединок на скамейке для запасных.

Обзор матча "Леганес" – "Жирона"

Таким образом, безвыигрышная серия "жировцев" в чемпионате Испании продлилась уже до 11 матчей. В последний раз "бело-красные" побеждали еще в начале февраля в поединке с "Лас-Пальмасом" (2:1). С тех пор команда потерпела 7 поражений и четыре раза сыграла вничью.

После этого матча "Жирона" (35 очков) осталась на 16-м месте в таблице Примеры – от зоны вылета каталонцев отделяют всего 3 балла.

"Леганес" (30 пунктов) располагается на предпоследней, 19-й позиции элитного дивизиона чемпионата Испании.

В следующем туре Ла Лиги команда Цыганкова 5 мая примет "Мальорку", а "пепинерос" днем ранее на выезде посоревнуются с "Севильей".