"Жирона" с украинцами уступила "Вильярреалу" в Ла Лиге – Цыганков чуть не забил шедевр (видео)

Подопечные Мичела не воспользовались возможностью вернуть себе второе место в чемпионате Испании.

"Жирона" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова на своем поле потерпела поражение от "Вильярреала" в матче 36-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече "Желтая субмарина" забила во втором тайме – на 59-й минуте отличился Бертран Траоре.

Довбык и Цыганков вышли в стартовом составе "бело-красных". Артем отыграл полный матч, а Виктора на 83-й минуте заменил Тони Вилья.

На 63-й минуте Цыганков был очень близок к тому, чтобы сравнять счет. После его мощного удара из-за пределов штрафной мяч попал в перекладину.

Пресс-служба "жиронцев" выложила видео этого эпизода на своей странице в Twitter.

Обзор матча "Жирона" – "Вильярреал"

После этого матча "Жирона" (75 очков) осталась на третьем месте в Ла Лиге, не воспользовавшись возможностью обойти "Барселону" (76 баллов) и вернуться на вторую строчку. "Вильярреал" (51 пункт) занимает восьмую позицию.

В следующем туре подопечные Мичела 19 мая на выезде встретятся с "Валенсией" украинского форварда Романа Яремчука. В этот же день "Желтая субмарина" примет мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина.

Напомним, "Жирона" уже обеспечила себе финиш в топ-4 в текущем сезоне Примеры и первый в истории клуба выход в Лигу чемпионов. Кроме того, Довбик продолжает борьбу за трофей Пичичи – украинский форвард с 20 голами возглавляет гонку бомбардиров, на один мяч опережая полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема.

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