"Жирона" вылетела из Кубка Испании в серии пенальти от команды с полевым игроком в воротах (видео)

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова вылетела из Кубка Испании, потерпев сенсационное поражение от клуба четвертого дивизиона "Логроньеса".

В основное и дополнительное время команды голов не забили (0:0), поэтому победителя определяла серия пенальти.

Еще в первом экстра-тайме из-за травмы поле покинул голкипер "Логроньеса" Энрике Ройо. Поскольку замен у хозяев уже не осталось, в ворота пришлось стать 19-летнему защитнику Полу Арнау, который в итоге стал героем матча.

В серии пенальти Арнау отразил удар Абеля Руиса. Кроме того, решающий 11-метровый у "Жироны" не забил Кристиан Стуани, попав в перекладину.

Таким образом, "Логроньес" выиграл серию пенальти со счетом 4:3 и вышел в 1/16 финала Кубка Испании, тогда как "Жирона" завершила свои выступления в этом турнире.

Отметим, что Цыганков пропустил этот матч из-за травмы. Ожидается, что 27-летний украинец не сможет выйти на поле до конца 2024 года.

Обзор матча "Логроньес" – "Жирона"

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