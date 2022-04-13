Жители Чернигова начали разбирать развалины стадиона имени Гагарина (фото)

Почти сотня черниговцев пришла разбирать завалы.

Около сотни жителей Чернигова собрались на стадионе имени Гагарина, где проводит домашние матчи "Десна", чтобы разобрать завалы.

Об этом сообщает The Village Украина.

⚽️ Почти сотня черниговцев пришла разбирать завалы футбольного стадиона имени Гагарина pic.twitter.com/9VCanjdKmo — The Village Украина (@thevillageua) 13 апреля 2022

Российские оккупанты обстреливали арену несколько дней подряд, в результате чего она превратилась в руины. Представитель пресс-службы "Десны" заявил, что стадион имени Гагарина и клубная база восстановлению не подлежат.

Напомним, что специалисты провели разминирование "Чернигов-Арены" и убрали все взрывоопасные предметы, попавшие на территорию стадиона.

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