Жизнь хоккейного вратаря трагически оборвалась в 24 года: версии загадочной трагедии отличаются

СМИ пишут, что причиной смерти мог стать несчастный случай с пиротехникой.
Вратарь американского хоккейного клуба "Коламбус" и сборной Латвии Матис Кивлениекс умер возрасте 24 лет.
Об этом сообщается на сайте федерации хоккея Латвии. Причина смерти молодого хоккеиста не указана.
По информации латвийского портала Delfi, голкипер погиб в результате несчастного случая с пиротехникой. Источник пишет, что Кивлениекс праздновал с товарищами День независимости США. Во время мероприятий прогремел запланированный салют, а один из фейерверков оказался бракованным и попал хоккеисту в сердце.
Издание ESPN подтвердило, что Кивлениекс находился в США на момент трагедии, но причину гибели голкипера не называет.
Клуб Матиса изложил свою версию событий, которые привели к гибели латвийского хоккеиста, а также выразил соболезнования его родным и близким.
"Мы с глубокой скорбью сообщаем, что накануне в возрасте 24 лет скончался вратарь Матис Кивлениекс, к его гибели привел несчастный случай - травма головы при падении. Немедленно были вызваны медики, но вскоре наступила смерть", - говорится в заявлении на официальном сайте "Коламбуса".
It's with a very heavy heart that we share the news that goaltender Matiss Kivlenieks passed away last night at the age of 24.— Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 5, 2021
We are heartbroken. Please keep his family in your thoughts and prayers.
Rest in peace, Kivi. https://t.co/o2EDRgxQ5A pic.twitter.com/FCBr0ZaH25
- За два сезона в НХЛ Кивлениекс провел 8 матчей, в которых его команда одержала две победы.
- В 2021 году Матис защищал ворота сборной Латвии на домашнем Чемпионате мира. На планетарном первенстве латыши заняли шестое место и не сумели выйти в плей-офф.
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