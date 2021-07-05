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Жизнь хоккейного вратаря трагически оборвалась в 24 года: версии загадочной трагедии отличаются

Жизнь хоккейного вратаря трагически оборвалась в 24 года: версии загадочной трагедии отличаются

Associated Press

СМИ пишут, что причиной смерти мог стать несчастный случай с пиротехникой.

Вратарь американского хоккейного клуба "Коламбус" и сборной Латвии Матис Кивлениекс умер возрасте 24 лет.

Об этом сообщается на сайте федерации хоккея Латвии. Причина смерти молодого хоккеиста не указана.

По информации латвийского портала Delfi, голкипер погиб в результате несчастного случая с пиротехникой. Источник пишет, что Кивлениекс праздновал с товарищами День независимости США. Во время мероприятий прогремел запланированный салют, а один из фейерверков оказался бракованным и попал хоккеисту в сердце.

Издание ESPN подтвердило, что Кивлениекс находился в США на момент трагедии, но причину гибели голкипера не называет.

Клуб Матиса изложил свою версию событий, которые привели к гибели латвийского хоккеиста, а также выразил соболезнования его родным и близким.

"Мы с глубокой скорбью сообщаем, что накануне в возрасте 24 лет скончался вратарь Матис Кивлениекс, к его гибели привел несчастный случай - травма головы при падении. Немедленно были вызваны медики, но вскоре наступила смерть", - говорится в заявлении на официальном сайте "Коламбуса".

  • За два сезона в НХЛ Кивлениекс провел 8 матчей, в которых его команда одержала две победы.
  • В 2021 году Матис защищал ворота сборной Латвии на домашнем Чемпионате мира. На планетарном первенстве латыши заняли шестое место и не сумели выйти в плей-офф.

Ранее ТСН Проспорт писал, что в Москве во время матча потерял сознание и умер футболист.