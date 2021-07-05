Жизнь хоккейного вратаря трагически оборвалась в 24 года: версии загадочной трагедии отличаются

Жизнь хоккейного вратаря трагически оборвалась в 24 года: версии загадочной трагедии отличаются

СМИ пишут, что причиной смерти мог стать несчастный случай с пиротехникой.

Вратарь американского хоккейного клуба "Коламбус" и сборной Латвии Матис Кивлениекс умер возрасте 24 лет.

Об этом сообщается на сайте федерации хоккея Латвии. Причина смерти молодого хоккеиста не указана.

По информации латвийского портала Delfi, голкипер погиб в результате несчастного случая с пиротехникой. Источник пишет, что Кивлениекс праздновал с товарищами День независимости США. Во время мероприятий прогремел запланированный салют, а один из фейерверков оказался бракованным и попал хоккеисту в сердце.

Издание ESPN подтвердило, что Кивлениекс находился в США на момент трагедии, но причину гибели голкипера не называет.

Клуб Матиса изложил свою версию событий, которые привели к гибели латвийского хоккеиста, а также выразил соболезнования его родным и близким.

"Мы с глубокой скорбью сообщаем, что накануне в возрасте 24 лет скончался вратарь Матис Кивлениекс, к его гибели привел несчастный случай - травма головы при падении. Немедленно были вызваны медики, но вскоре наступила смерть", - говорится в заявлении на официальном сайте "Коламбуса".

It's with a very heavy heart that we share the news that goaltender Matiss Kivlenieks passed away last night at the age of 24.



We are heartbroken. Please keep his family in your thoughts and prayers.



Rest in peace, Kivi. https://t.co/o2EDRgxQ5A pic.twitter.com/FCBr0ZaH25 — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) July 5, 2021

За два сезона в НХЛ Кивлениекс провел 8 матчей, в которых его команда одержала две победы.

В 2021 году Матис защищал ворота сборной Латвии на домашнем Чемпионате мира. На планетарном первенстве латыши заняли шестое место и не сумели выйти в плей-офф.

Ранее ТСН Проспорт писал, что в Москве во время матча потерял сознание и умер футболист.

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