"Жизнь — самая высокая ценность": Мальдера прокомментировал досрочное завершение матча с Данией

Андреа Мальдера / © УАФ

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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал досрочное завершение товарищеского матча против Дании.

Поединок, который проходил 7 июня на "Оденсе Стэдиум" в датском городе Оденсе, был остановлен во втором тайме из-за проблем со здоровьем датского полузащитника Кристиана Эриксена.

34-летний игрок потерял сознание на 65-й минуте встречи. Врачи появились на поле и оказали Эриксену медицинскую помощь. После длительной паузы Кристиан пришел в сознание и покинул поле под аплодисменты зрителей. Затем арбитр, посовещавшись с тренерами и капитанами обеих сборных, принял решение завершить матч.

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"Мы все еще ошеломлены тем, что мы увидели, что мы пережили. Мы сейчас мыслями рядом с Эриксеном, с его семьей. Все игроки были рядом с ним, и все болельщики сборной Дании, которые, конечно, пережили плохие моменты, плохие минуты. В знак уважения к нему было бы неуместно говорить о футболе.

Мы, как национальная сборная Украины, мыслями с ним, с его семьей, и когда случился этот момент, мы увидели, что многие футболисты плакали, ко мне подошел тренер Дании и мы вместе решили остановить матч. Я считаю, что жизнь — это самая высокая ценность, а все остальное — это второстепенное", — сказал Мальдера в комментарии Megogo.

Отметим, что летом 2021 года Эриксен пережил сердечный приступ во время Евро-2020. Кристиану удалось реанимировать на поле, после чего его доставили в больницу и позже установили кардиовертер-дефибриллятор.

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