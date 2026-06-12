Журналист прервал прямой эфир ради селфи с Шакирой на открытии ЧМ-2026

Певица Шакира / © Associated Press

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Перед стартом чемпионата мира-2026 в центре внимания неожиданно оказался аргентинский журналист Марсело Бенедетто.

О забавном инциденте пишет champion.com.ua.

Все произошло на стадионе в Мехико за несколько часов до матча-открытия между сборными Мексики и ЮАР. Там колумбийская певица Шакира готовилась исполнить официальный гимн турнира «Dai Dai (Let’s Go)» вместе с нигерийским рэпером Берна Боем.

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Бенедетто работал в прямом эфире и вел репортаж со стадиона. Однако вдруг журналист заметил Шакиру недалеко от поля.

Журналист просто оставил свое рабочее место, отложил микрофон и направился навстречу певице. Он догнал певицу и попросил общее фото.

Шакира отнеслась к этому с улыбкой. Певица согласилась на снимок.

Напомним, 11 июня стартовал финальный турнир чемпионата мира-2026 по футболу. Он начался матчем-открытием в Мехико между сборными Мексики и ЮАР (Южно-Африканской Республики), а завершится 19 июля финалом в Ист-Резерфорде (пригород Нью-Йорка).

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