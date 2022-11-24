Журналист заставил главного тренера сборной Нидерландов заплакать на пресс-конференции (видео)

Наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал пустил слезу на пресс-конференции после победного матча против Сенегала.

Один из представителей прессы обратился к специалисту.

"У меня нет никаких вопросов к вам. Это лишь возможность сказать, как я восхищаюсь вами с трехлетнего возраста", – сказал журналист.

Ван Гала очень растрогали такие слова – на глазах кормчего появились слезы. Он отметил, что подобное очень приятно, ведь нечасто встречается на пресс-конференциях. После этого он обнял журналиста.

Louis van Gaal showed love to this young journalist ❤️ pic.twitter.com/IMJiwZWxLX — ESPN FC (@ESPNFC) November 24, 2022

Напомним, что сборная Нидерландов обыграла команду Сенегала в матче 1-го тура группы А чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Аль-Тумама" в Дохе завершился со счетом 0:2.

Кроме Сенегала и Нидерландов, в квартете А также соревнуются сборные Катара и Эквадора. Они сыграли между собой в матче-открытии ЧМ-2022, состоявшемся 20 ноября. Южноамериканцы одержали уверенную победу – 0:2.

– 0:2. Таким образом, после первого тура в группе лидируют Эквадор и Нидерланды, имеющие по три очка. Катар и Сенегал пока остаются без зачетных баллов.

Во втором туре 25 ноября Нидерланды сразятся с Эквадором, а Катар встретится с Сенегалом. В плейоф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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