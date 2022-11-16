Журналисты обнародовали видео обысков в квартире президента УАФ Павелко

Уже несколько недель в инфопространстве ведутся дискуссии о возможных обысках у главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Недавно журналисты получили официальное подтверждение, что в его доме все-таки происходили обыски, однако сам Павелко до сих пор публично отрицает этот факт.

Напомним, согласно письму Нацполиции, 18 октября 2022 года на основании определения следственного судьи был проведен обыск по месту жительства Андрея Павелко с целью возмещения и изъятия вещей и документов, имеющих значение для досудебного расследования по факту злоупотребления должностными лицами Украинской ассоциации футбола своим положением завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. Речь идет о расходовании средств, полученных ФФУ от УЕФА, и пошли на элитные продукты питания вместо развития украинского футбола.

В общей сложности, по более чем 10 делам, суммы ущерба, нанесенного Павелком и его функционерами бюджета Украины и международным организациям, эксперты и следствие оценивают в примерно 550 000 000 гривен.

В редакцию ТСН попали видео упомянутых следственных действий, доказывающих, что бывший глава бюджетного комитета Верховной Рады не всегда говорит правду.

Видео поражает размахом, с которым живет футбольный функционер. Так, земля, на которой расположена квартира, стоит не менее 7 тысяч долларов за сотку. Площадь дома составляет 1200 квадратных метров согласно документам. На видео четко видна веранда с роскошной садовой мебелью, стол с позолотой, шикарная стереосистема и золотая посуда. Кроме того, есть собственная комната отдыха с массажным столом и креслом, кинотеатр и бассейн, целый склад элитного вина, а еще очень много икон. В гардеробном футбольном функционере – более ста пар роскошной обуви, размещенной под стеклом с подсветкой. Есть уникальные образцы – из кожи крокодила, страуса и питона. В общем, стоимость только обуви оценивается больше цены трехкомнатной квартиры в спальном районе столицы. Не менее впечатляющий гардероб и у супруги президента УАФ Екатерины Чаус, где представлены сумки и браслеты, платья и жакеты известных люксовых брендов. Увиденное напоминает образ жизни крупных украинских коррупционеров, таких как Янукович и Пшонка.

Этот обыск производился в конце октября. В это время Андрей Павелко находился в командировке в Швейцарии. По возвращении он доказывал, что никаких обысков у него дома не было, и в уголовных производствах он только свидетель. Кстати, согласно документам, в этом доме Павелко всего лишь гость, недвижимость принадлежит его матери. Приобрела она его всего два месяца назад, хотя живут здесь Павелки уже не первый год.

Сам Андрей Павелко является фигурантом сразу в 6-ти уголовных производствах. Хотя журналисты насчитали 12 коррупционных эпизодов. Наиболее вопиющим дело о строительстве базы для футбольных сборных под Киевом – на нее федерация футбола, руководимая Андреем Павелко, якобы потратила 8 млн евро, но ничего не построила.

Детальнее об этом скандальном деле — смотрите в сюжете ТСН.