Жуткая травма Мудрика: тренер "Челси" рассказал о состоянии украинца

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал жуткую травму украинского вингера Михаила Мудрика, полученную во время перенесенного матча 34-го тура АПЛ против "Брайтона".

В первом тайме поединка 23-летний украинец головой жестко врезался в плечо защитнику "чаек" Тарику Лемпти, после чего упал на газон и нуждался в помощи врачей. Из-за подозрения на сотрясение мозга Мудрика сразу заменили.

На послематчевой пресс-конференции Почеттино рассказал о состоянии украинца и сообщил, что в последнем матче сезона он точно не сыграет.

"Нет, с ним не все хорошо, его обследуют. У него было незначительное головокружение, и мы воспользовались протоколом вынужденной замены. Согласно правилам, в течение семи дней он не может быть доступен для следующего матча, но надеюсь, что ничего серьезного не произошло", – приводит слова наставника "синих" Football London.

Матч "Брайтон" – "Челси" завершился победой лондонцев со счетом 1:2. Благодаря этому "Челси" (60 очков) перед заключительным туром вышел на шестое место, позволяющее в следующем сезоне выступить в Лиге конференций.

В последнем туре чемпионата Англии 19 мая команда Мудрика примет "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного.

Читайте также:

Подсобили "Челси" и Мудрику: "Манчестер Юнайтед" одолел "Ньюкасл" в матче АПЛ с 5 голами (видео)

Определился победитель Кубка Италии по футболу (видео)

"Манчестер Сити" с дублем Холанда обыграл "Тоттенхэм" и вплотную приблизился к титулу АПЛ (видео)