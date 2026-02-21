- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 872
- Время на прочтение
- 1 мин
Жуткий инцидент на Олимпиаде-2026: польской шорт-трекистке чуть не выбили глаз коньком
Камила Сильер была срочно эвакуирована.
Жуткий инцидент произошел на зимних Олимпийских играх-2026 в шорт-треке.
Во время четвертьфинального забега в дисциплине 1500 метров американка Кристен Сантос-Гризволд случайно попала коньком в лицо польке Камиле Сильер.
Причем удар по скорости был настолько сильным, что у польки слетели защитные очки. Соревнования временно приостановили. Врачи сразу оказали Сильер помощь, после чего ее вынесли на носилках.
По информации польских СМИ, Камила оставалась в сознании, а глаз не был сильно поврежден – ей нанесли швы перед отъездом в больницу для дальнейших обследований и процедур.
Пресс-аташе сборной сообщила, что пока врачи не приняли решение, нужна ли операция, есть вероятность, что удастся обойтись консервативным лечением без хирургического вмешательства. Если нужди в операции не будет, ее выпишут из больницы в ближайшие дни.
Зимние Олимпийские игры-2026 будут продолжаться с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В общей сложности будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, соревнующихся за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" на этих Играх остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали - фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.