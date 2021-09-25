Жуткий нокаут в андеркарде боя Усик - Джошуа: британец заставил соперника биться в конвульсиях

Жуткий нокаут в андеркарде боя Усик - Джошуа: британец заставил соперника биться в конвульсиях

Доминиканца Ленина Кастильо парализовало на ринге.

Один из поединков вечера бокса в Лондоне, главным событием которого является чемпионский бой Александра Усика и Энтони Джошуа, закончился настоящим кошмаром.

УСИК - ДЖОШУА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

Британец Каллум Смит жестко нокаутировал доминиканца Ленина Кастильо. Хозяин ринга попал в голову соперника мощным ударом с правой, после чего Кастильо рухнул на канвас. Доминиканца буквально парализовало. Он не мог пошевелиться и беспомощно бился в конвульсиях.

Промоутер Эдди Хирн в Twitter сообщил, что пострадавший находится в сознании. С предохранительной целью его доставили в больницу.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно в 23:50 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Накануне поединка Усик и Джошуа стали на весы - британец перевесил украинца на 8,6 кг. После процедуры взвешивания боксеры провели финальную дуэль взглядов.

Как сообщал ТСН Проспорт, Усик пришел в костюме Джокера на пресс-конференцию и первую дуэль взглядов с Джошуа.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку