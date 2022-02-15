Жутко кричала от боли: французская горнолыжница травмировалась на Олимпиаде-2022 (видео)

Спортсменка не смогла финишировать в скоростном спуске.

Во вторник, 15 февраля, состоялись соревнования по гигантскому слалому на Олимпийских играх в Пекине. Они получили привкус горечи из-за страшной травмы французской горнолыжницы Камиллы Черутти.

23-летняя спортсменка допустила ошибку на одном из виражей и упала. После падения она закричала от боли – режиссерам телетрансляции пришлось даже приглушить звук. Тростники эвакуировали с трассы, а соревнования приостановили.

Terrible caída de la francesa Camille Cerutti voló a gran velocidad hacia la valla, en la transmisión можно escoltar как grita de dolor.

Després de la caida, los médicos la ayudaron. No hi ha informació sobre l'estat de salut de la esquiadora #Beijing2022 pic.twitter.com/zfBRI6E3MZ — ALINA PASH (@tyk_tock) 15 марта 2022

Отметим, что "золото" завоевала Корин Зутер из Швейцарии, "серебро2 досталось итальянке Софии Годже, а "бронзу" забрала ее соотечественница Надя Делаго (+0,57). Трехкратная олимпийская чемпионка Эстер Ледецкая заняла 27-е место из 31 ,31 секунды от лидера.

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