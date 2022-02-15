Жутко кричала от боли: французская горнолыжница травмировалась на Олимпиаде-2022 (видео)

Спортсменка не смогла финишировать в скоростном спуске.
Во вторник, 15 февраля, состоялись соревнования по гигантскому слалому на Олимпийских играх в Пекине. Они получили привкус горечи из-за страшной травмы французской горнолыжницы Камиллы Черутти.
23-летняя спортсменка допустила ошибку на одном из виражей и упала. После падения она закричала от боли – режиссерам телетрансляции пришлось даже приглушить звук. Тростники эвакуировали с трассы, а соревнования приостановили.
Terrible caída de la francesa Camille Cerutti voló a gran velocidad hacia la valla, en la transmisión можно escoltar как grita de dolor.— ALINA PASH (@tyk_tock) 15 марта 2022
Després de la caida, los médicos la ayudaron. No hi ha informació sobre l'estat de salut de la esquiadora #Beijing2022 pic.twitter.com/zfBRI6E3MZ
Отметим, что "золото" завоевала Корин Зутер из Швейцарии, "серебро2 досталось итальянке Софии Годже, а "бронзу" забрала ее соотечественница Надя Делаго (+0,57). Трехкратная олимпийская чемпионка Эстер Ледецкая заняла 27-е место из 31 ,31 секунды от лидера.
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