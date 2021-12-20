Зимнее межсезонье-2022: календарь и результаты спаррингов клубов УПЛ

Следим за матчами команд во время зимнего перерыва в отечественном первенстве.
В январе клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) выйдут из отпусков и приступят к подготовке к весенней части сезона-2021/22.
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ТСН Проспорт представляет календарь и результаты спаррингов украинских команд на тренировочных сборах во время зимнего межсезонья. Они будут обновляться согласно данным пресс-служб клубов.
Вторая часть сезона УПЛ начнется в конце зимы матчами 19-го тура (базовая дата - 26 февраля).
Календарь и результаты контрольных матчей клубов УПЛ
ШАХТЕР
ДИНАМО
ДНЕПР-1
ЗАРЯ
ВОРСКЛА
АЛЕКСАНДРИЯ
ДЕСНА
КОЛОС
ВЕРЕС
МЕТАЛЛИСТ-1925
РУХ
ЛЬВОВ
ЧЕРНОМОРЕЦ
ИНГУЛЕЦ
МИНАЙ
МАРИУПОЛЬ
- Лидером чемпионата на зимний перерыв отправился "Шахтер" (47 очков). Подопечные Де Дзерби на два балла опережают "Динамо". Зимнюю "бронзу" УПЛ завоевал "Днепр-1" (40 пунктов).
- В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.
- Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ ПЕРЕД ЗИМНОЙ ПАУЗОЙ