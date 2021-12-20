Зимнее межсезонье-2022: календарь и результаты спаррингов клубов УПЛ

Следим за матчами команд во время зимнего перерыва в отечественном первенстве.

В январе клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) выйдут из отпусков и приступят к подготовке к весенней части сезона-2021/22.

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ТСН Проспорт представляет календарь и результаты спаррингов украинских команд на тренировочных сборах во время зимнего межсезонья. Они будут обновляться согласно данным пресс-служб клубов.

Вторая часть сезона УПЛ начнется в конце зимы матчами 19-го тура (базовая дата - 26 февраля).

Календарь и результаты контрольных матчей клубов УПЛ

ШАХТЕР

ДИНАМО

ДНЕПР-1

ЗАРЯ

ВОРСКЛА

АЛЕКСАНДРИЯ

ДЕСНА

КОЛОС

ВЕРЕС

МЕТАЛЛИСТ-1925

РУХ

ЛЬВОВ

ЧЕРНОМОРЕЦ

ИНГУЛЕЦ

МИНАЙ

МАРИУПОЛЬ

Лидером чемпионата на зимний перерыв отправился "Шахтер" (47 очков). Подопечные Де Дзерби на два балла опережают "Динамо". Зимнюю "бронзу" УПЛ завоевал "Днепр-1" (40 пунктов).

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, играющих в два круга.

Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ ПЕРЕД ЗИМНОЙ ПАУЗОЙ