Зимнее межсезонье-2023: календарь и результаты спаррингов клубов УПЛ

Следим за матчами команд украинской Премьер-лиги во время зимней паузы в чемпионате.

В январе клубы украинской Премьер-лиги вышли из отпусков и начали подготовку ко второй части сезона-2022/23.

Вашему вниманию календарь и результаты спаррингов команд УПЛ на тренировочных сборах во время зимнего межсезонья. Они будут обновляться согласно данным пресс-служб клубов.

Вторая часть сезона УПЛ начнется весной. Базовая дата матчей 16-го тура украинской Премьер-лиги – 4 марта.

Лидером чемпионата на зимний перерыв отправился "Днепр-1", имея 35 баллов в своем активе. "Шахтер" и "Динамо" находятся на втором и третьем местах соответственно, набрав по 30 очков. Правда, "горняки" провели на два матча меньше, чем киевляне.

На международной арене Украину в текущем сезоне продолжают представлять "Шахтер" и "Днепр-1". Дончане в стыковых матчах Лиги Европы будут бороться с французским "Ренном", а днепряне в стыковых поединках Лиги конференций сразятся с кипрским клубом АЕК Ларнака.

Календарь и результаты контрольных матчей клубов УПЛ

Днепр-1

15 января: Днепр-1 – Динамо Тбилиси (Грузия) – 3:3

16 января: Днепр-1 – Пахтакор (Узбекистан)

20 января: Днепр-1 – Ракув (Польша)

21 января: Днепр-1 – Копер (Словения)

29 января: Днепр-1 – Сутьеска (Черногория)

2 февраля: Днепр-1 – Мура (Словения)

7 февраля: Днепр-1 – Ауда (Латвия)

Шахтер

20 января, 16:30. Шахтер – Аустрия (Австрия)

27 января, 16:30. Шахтер – Копер (Словения)

31 января, 16:30. Шахтер – Лудогорец (Болгария)

1 февраля, 16:30. Шахтер – Марибор (Словения)

8 февраля, 10:00. Шахтер – Сараево (Босния и Герцеговина)

8 февраля, 16:30. Шахтер – Динамо Тбилиси (Грузия)

Динамо

24 января: Динамо – Рапид Вена (Австрия)

28 января: Динамо – Марибор (Словения)

31 января: Динамо – Аустрия Лустенау (Австрия)

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