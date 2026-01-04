- Дата публикации
Зимнее трансферное окно-2026: все о переходах в футбольных топ-лигах и УПЛ
Рассказываем об официальных сделках и громких слухах зимнего трансферного окна.
В начале января 2026 года в большинстве лиг мирового футбола открылось зимнее трансферное окно. Клубы получили возможность усилить свои составы перед второй частью сезона, подписав новых игроков.
Рассказываем о уже состоявшихся переходах, а также громких слухах зимнего трансферного окна в топовых чемпионатах мира, а также украинской Премьер-лиге (УПЛ).
Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик в ближайшее время может сменить клубную прописку.
По информации итальянского издания La Republicca, "Наполи" обратился к представителям Довбика по поводу возможного трансфера.
Источник сообщает, что Довбик готов попрощаться с "Ромой" и начать новый этап своей карьеры в другом клубе.
В то же время, отмечается, что римский клуб не спешит расставаться с Довбиком, но допускает трансфер в случае выгодного предложения.
Согласно слухам, интерес к 28-летнему украинцу также проявляет "Комо" и ряд клубов за пределами Италии, среди которых "Эвертон", "Сандерленд", "Фенербахче" и "Галатасарай".
В этом сезоне Артем отличился 2 голами и 2 ассистами в 15 матчах за "Рому" во всех турнирах.
Английский "Вест Хэм" объявил о трансфере бразильского нападающего Пабло Фелипе .
По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы заплатили за игрока португальскому клубу "Жил Висенте" сумму, которая превышает 20 миллионов евро.
Контракт 22-летнего бразильца рассчитан на 4,5 года, также предусмотрена опция пролонгации еще на один сезон.
В текущем розыгрыше португальского чемпионата Фелипе забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу в 13 поединках.
Английский "Кристал Пэлас" объявил о переходе атакующего полузащитника "Тоттенхэма" Бреннана Джонсона.
24-летний игрок сборной Уэльса подписал контракт на 4,5 года.
Трансфер обошелся "орлам" в 35 миллионов фунтов и стал рекордным в истории клуба.
В прошлом сезоне Джонсон был одним из лидеров "Тоттенхэма", забив 18 голов за "шпор", в том числе победный мяч в финале Лиги Европы.
Итальянский "Милан" арендовал у "Вест Хэма" немецкого форварда Никласа Фюллькруга.
Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, у "россонери" будет опция выкупа нападающего за сумму около 14-15 миллионов евро.
Фюллькруг защищал цвета "Вест Хэма" с лета 2024 года, перебравшись из дортмундской "Боруссии" за 27 миллионов евро. Его контракт с "молотобойцами" рассчитан до 2028 года.
В ноябре 2022 года Фюллькруг впервые получил вызов в сборную Германии и вошел в заявку команды на чемпионат мира в Катаре. Всего на его счету 24 матча и 14 голов в составе Бундестим.
Черкасский ЛНЗ подписал украинских полузащитников криворожского "Кривбасса" Егора Твердохлиба и Артура Микитишина.
Об этих трансферах черкасский клуб сообщил у себя в соцсетях. Детали не разглашаются.
25-летний Твердохлиб выступал за "Кривбасс" с января 2024 года. За это время он провел в красно-белой футболке 52 матча, забил 24 гола.
22-летний Микитишин выступал за "Кривбасс" с сентября 2022 года с перерывом. В общей сложности он провел за криворожский клуб 71 матч, забил 6 голов.
Черкасский ЛНЗ подписал нигерийского полузащитника Мустафу Якубу.
20-летний футболист стал первым новичком ЛНЗ этой зимой. Подробности сделки не разглашаются.
Якубу перешел в черкасский клуб из словацкого клуба "Тренчин", за который выступал с сентября 2024 года и провел 33 матча, не отличившись результативными действиями.
Канадский " Монреаль" объявил о трансфере полузащитника донецкого "Шахтера" Ивана Лосенко.
Об этом сообщается на официальном сайте клуба МЛС.
21-летний футболист будет выступать за канадский клуб на правах аренды, которая рассчитана на один год с возможностью продления еще на два года.
В сделке также предусмотрена опция выкупа футболиста. "Горняки" же будут иметь право обратного выкупа игрока.
Лосенко родом из Белозерского (Донецкая область) и является воспитанником академии "горняков". В составе "Шахтера" U-19 завоевал серебро юношеского чемпионата Украины (2024) и провел 16 поединков в Юношеской лиге УЕФА.
В сезоне-2024/25 выступал в аренде за "Ингулец" (19 матчей, 2 гола), в первой половине сезона-2025/26 был арендован "Кудровкой" (13 матчей).
Также Лосенко имеет опыт выступлений за сборные Украины на юношеском и молодежном уровнях.
"Монреаль", в составе которого также выступает другой молодой украинский полузащитник Геннадий Синчук, завершил сезон на 13-м месте в Восточной конференции МЛС, не сумев попасть в плей-офф.
Донецкий "Шахтер" оформил переход полузащитника черкасского ЛНЗ Проспера Обаха.
Контракт с нигерийским футболистом рассчитан до 31 декабря 2030 года, сообщается на официальном сайте "горняков".
По информации TaToTake, сумма трансфера составила 4,4 млн евро.
Обах является воспитанником нигерийского клуба "Суприм Кингз". В 2022 году перешел в португальскую "Визелу", где сначала выступал за молодежную команду U-23 (47 матчей, 13 голов, 10 ассистов), а в сезоне-2024/25 пробился в основной состав первой команды (33 матча, 10 голов, шесть ассистов во всех турнирах).
Летом 2025 года Обах стал футболистом ЛНЗ, за который в этом сезоне провел 15 матчей в УПЛ (7 голов и 4 ассиста) и 2 игры в Кубке Украины (1 гол).