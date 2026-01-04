Зимнее трансферное окно-2026: все о переходах в футбольных топ-лигах и УПЛ

Артем Довбик / © Associated Press

В начале января 2026 года в большинстве лиг мирового футбола открылось зимнее трансферное окно. Клубы получили возможность усилить свои составы перед второй частью сезона, подписав новых игроков.

Рассказываем о уже состоявшихся переходах, а также громких слухах зимнего трансферного окна в топовых чемпионатах мира, а также украинской Премьер-лиге (УПЛ).

***********

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик в ближайшее время может сменить клубную прописку.

По информации итальянского издания La Republicca, "Наполи" обратился к представителям Довбика по поводу возможного трансфера.

Источник сообщает, что Довбик готов попрощаться с "Ромой" и начать новый этап своей карьеры в другом клубе.

В то же время, отмечается, что римский клуб не спешит расставаться с Довбиком, но допускает трансфер в случае выгодного предложения.

Согласно слухам, интерес к 28-летнему украинцу также проявляет "Комо" и ряд клубов за пределами Италии, среди которых "Эвертон", "Сандерленд", "Фенербахче" и "Галатасарай".

В этом сезоне Артем отличился 2 голами и 2 ассистами в 15 матчах за "Рому" во всех турнирах.

***********

Английский "Вест Хэм" объявил о трансфере бразильского нападающего Пабло Фелипе .

По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы заплатили за игрока португальскому клубу "Жил Висенте" сумму, которая превышает 20 миллионов евро.

Контракт 22-летнего бразильца рассчитан на 4,5 года, также предусмотрена опция пролонгации еще на один сезон.

В текущем розыгрыше португальского чемпионата Фелипе забил 10 мячей и отдал одну голевую передачу в 13 поединках.

Пабло Фелипе / x.com/WestHam

***********

Английский "Кристал Пэлас" объявил о переходе атакующего полузащитника "Тоттенхэма" Бреннана Джонсона.

24-летний игрок сборной Уэльса подписал контракт на 4,5 года.

Трансфер обошелся "орлам" в 35 миллионов фунтов и стал рекордным в истории клуба.

В прошлом сезоне Джонсон был одним из лидеров "Тоттенхэма", забив 18 голов за "шпор", в том числе победный мяч в финале Лиги Европы.

Бреннан Джонсон / x.com/CPFC

***********

Итальянский "Милан" арендовал у "Вест Хэма" немецкого форварда Никласа Фюллькруга.

Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона, у "россонери" будет опция выкупа нападающего за сумму около 14-15 миллионов евро.

Фюллькруг защищал цвета "Вест Хэма" с лета 2024 года, перебравшись из дортмундской "Боруссии" за 27 миллионов евро. Его контракт с "молотобойцами" рассчитан до 2028 года.

В ноябре 2022 года Фюллькруг впервые получил вызов в сборную Германии и вошел в заявку команды на чемпионат мира в Катаре. Всего на его счету 24 матча и 14 голов в составе Бундестим.

Никлас Фюллькруг / x.com/acmilan

***********

Черкасский ЛНЗ подписал украинских полузащитников криворожского "Кривбасса" Егора Твердохлиба и Артура Микитишина.

Об этих трансферах черкасский клуб сообщил у себя в соцсетях. Детали не разглашаются.

25-летний Твердохлиб выступал за "Кривбасс" с января 2024 года. За это время он провел в красно-белой футболке 52 матча, забил 24 гола.

22-летний Микитишин выступал за "Кривбасс" с сентября 2022 года с перерывом. В общей сложности он провел за криворожский клуб 71 матч, забил 6 голов.

Егор Твердохлиб и Артур Микитишин / facebook.com/fckryvbas

***********

Черкасский ЛНЗ подписал нигерийского полузащитника Мустафу Якубу.

20-летний футболист стал первым новичком ЛНЗ этой зимой. Подробности сделки не разглашаются.

Якубу перешел в черкасский клуб из словацкого клуба "Тренчин", за который выступал с сентября 2024 года и провел 33 матча, не отличившись результативными действиями.

***********

Канадский " Монреаль" объявил о трансфере полузащитника донецкого "Шахтера" Ивана Лосенко.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба МЛС.

21-летний футболист будет выступать за канадский клуб на правах аренды, которая рассчитана на один год с возможностью продления еще на два года.

В сделке также предусмотрена опция выкупа футболиста. "Горняки" же будут иметь право обратного выкупа игрока.

Лосенко родом из Белозерского (Донецкая область) и является воспитанником академии "горняков". В составе "Шахтера" U-19 завоевал серебро юношеского чемпионата Украины (2024) и провел 16 поединков в Юношеской лиге УЕФА.

В сезоне-2024/25 выступал в аренде за "Ингулец" (19 матчей, 2 гола), в первой половине сезона-2025/26 был арендован "Кудровкой" (13 матчей).

Также Лосенко имеет опыт выступлений за сборные Украины на юношеском и молодежном уровнях.

"Монреаль", в составе которого также выступает другой молодой украинский полузащитник Геннадий Синчук, завершил сезон на 13-м месте в Восточной конференции МЛС, не сумев попасть в плей-офф.

Иван Лосенко / instagram.com/vanyalosenko

***********

Донецкий "Шахтер" оформил переход полузащитника черкасского ЛНЗ Проспера Обаха.

Контракт с нигерийским футболистом рассчитан до 31 декабря 2030 года, сообщается на официальном сайте "горняков".

По информации TaToTake, сумма трансфера составила 4,4 млн евро.

Обах является воспитанником нигерийского клуба "Суприм Кингз". В 2022 году перешел в португальскую "Визелу", где сначала выступал за молодежную команду U-23 (47 матчей, 13 голов, 10 ассистов), а в сезоне-2024/25 пробился в основной состав первой команды (33 матча, 10 голов, шесть ассистов во всех турнирах).

Летом 2025 года Обах стал футболистом ЛНЗ, за который в этом сезоне провел 15 матчей в УПЛ (7 голов и 4 ассиста) и 2 игры в Кубке Украины (1 гол).