Зимние Игры-2022: в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня

Олимпиада в столице Поднебесной продлится с 4 по 20 февраля.

В китайской столице Пекине стартовала эстафета передачи олимпийского огня в преддверии зимних Игр-2022.

Пламя в течение трех дней будут нести 1200 факелоносцев. Самому молодому из них - 14 лет, а самому старшему - 86.

Как отметили организаторы Олимпиады, участники эстафеты олимпийского огня представят разные слои населения - от школьников и студентов до представителей науки, культуры, сфер образования и здравоохранения.

Маршрут передачи огня будет пролегать по самым известным туристическим местам Поднебесной. В частности, вблизи Великой Китайской стены и императорского дворца. А уже 4 февраля в день официального старта зимних Олимпийских игр его принесут на церемонию открытия в Пекинский олимпийский парк.

Beijing 2008

Beijing 2022



Basketball legend Yao Ming является torchbearer once again! #StrongerTogether pic.twitter.com/BxvpT2a6O9 Olympics (@Olympics) 2 февраля 2022

Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале .

. Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

В олимпийском городке в Пекине произошла вспышка коронавируса | Новости мира

Читайте также:

Капитан женской сборной Украины по биатлону получила положительный тест на COVID-19 в Пекине перед Олимпиадой-2022

От "бронзы" Цербе до "золота" Абраменко: как выступала Украина на зимних Олимпийских играх

"Ступакия, Аталия, Устюгор Гей": в Китае поиздевались над именами и фамилиями российских олимпийцев