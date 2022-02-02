Зимние Игры-2022: в Пекине стартовала эстафета олимпийского огня

Олимпиада в столице Поднебесной продлится с 4 по 20 февраля.
В китайской столице Пекине стартовала эстафета передачи олимпийского огня в преддверии зимних Игр-2022.
Пламя в течение трех дней будут нести 1200 факелоносцев. Самому молодому из них - 14 лет, а самому старшему - 86.
Как отметили организаторы Олимпиады, участники эстафеты олимпийского огня представят разные слои населения - от школьников и студентов до представителей науки, культуры, сфер образования и здравоохранения.
Маршрут передачи огня будет пролегать по самым известным туристическим местам Поднебесной. В частности, вблизи Великой Китайской стены и императорского дворца. А уже 4 февраля в день официального старта зимних Олимпийских игр его принесут на церемонию открытия в Пекинский олимпийский парк.
Beijing 2008Olympics (@Olympics) 2 февраля 2022
Beijing 2022
Basketball legend Yao Ming является torchbearer once again! #StrongerTogether pic.twitter.com/BxvpT2a6O9
- Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале.
- Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;
- Всего разыграют 109 комплектов медалей.
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