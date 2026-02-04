Зимние Олимпийские игры-2026: где и когда смотреть церемонию открытия

Олимпиада-2026 / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 6 февраля, в итальянском Милане состоится официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026.

Она состоится на легендарном стадионе "Сан-Сиро". Старт торжественного мероприятия запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Параллельно шоу пройдет и в других кластерах – в Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Церемония открытия Олимпиады-2026 продлится около двух часов.

Реклама

Ожидается традиционный парад стран, в котором примет участие и сборная Украины. Сине-желтый флаг в Милане понесет понесет Елизавета Сидерко (шорт-трек), а в Кортина-д'Ампеццо – скелетонист Владислав Гераскевич.

Звездными исполнителями на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Милане станут Мэрайя Кэри, Лаура Паузини и Андреа Бочелли.

Где смотреть церемонию открытия Олимпиады-2026

Торжественную церемонию открытия Олимпийских игр-2026 можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале, сайте Суспильне Спорт, местных телеканалах Суспильного, а также телеканале Перший.

Онлайн-трансляция церемонии открытия Олимпиады-2026 также будет доступна на нашем сайте.

Реклама

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.