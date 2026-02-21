Зимние Олимпийские игры-2026: где и когда смотреть церемонию закрытия

Олимпиада-2026 / © Associated Press

В воскресенье, 22 февраля, в Италии состоится официальная церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2026.

Церемония закрытия XXV зимней Олимпиады состоится в античном амфитеатре в Вероне – городе, не принимавшем спортивных соревнований. Торжественное мероприятие начнется в 21:00 по киевскому времени.

Арена Вероны / © Associated Press

"Выбор Арены Вероны для проведения церемонии закрытия не является случайным… Здесь славное прошлое этого места встречается с будущим спорта, демонстрируя итальянское наследие как сцену для церемонии закрытия Олимпийских игр и церемонии открытия Паралимпийских игр", — отметили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Ожидается, что церемония закрытия Олимпиады-2026 продлится около 2,5 часов. Как и церемония открытия, зрелищное шоу будет сопровождаться выступлениями звезд.

Где смотреть церемонию закрытия Олимпиады-2026

Торжественную церемонию закрытия Олимпийских игр-2026 можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале, сайте, YouTube-канале Суспильне Спорт, местных телеканалах Суспильного, а также телеканале Перший.

Онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпиады-2026 также будет доступна на нашем сайте.

Зимние Олимпийские игры-2026 начались 6 февраля и продлятся до 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые соревнуются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" на этих Играх остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.