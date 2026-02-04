- Дата публикации
Зимние Олимпийские игры-2026: медальный зачет
XXV зимняя Олимпиада продлится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
На XXV зимней Олимпиаде будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Все виды спорта на Олимпиаде-2026: горнолыжный спорт, биатлон, бобслей, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, санный спорт, лыжное двоеборье, шорт-трек, скелетон, прыжки с трамплина, ски-альпинизм, сноубординг и конькобежный спорт.
Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.
Вашему вниманию медальный зачет Олимпийских игр-2026.
Медальный зачет Олимпиады-2026
Первые награды будут разыграны 7 февраля.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.
На прошлой зимней Олимпиаде победу в медальном зачете одержала Норвегия, второй стала Германия, а третье место занял Китай.
