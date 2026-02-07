Зимняя Олимпиада-2026 официально стартовала: яркие фото с церемонии открытия

Церемония открытия Олимпиады-2026 / © Associated Press

В пятницу, 6 февраля, официально стартовали зимние Олимпийские игры-2026.

В этот день на легендарном стадионе "Сан-Сиро" в итальянском Милане состоялась торжественная церемония открытия XXV зимней Олимпиады. Параллельно шоу проходило и в других кластерах – в Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Во время церемонии открытия ОИ-2026 состоялся традиционный парад стран, в котором приняла участие в том числе и сборная Украины. Наша команда выходила на арену с сине-желтыми флагами, а перед этим громко спела украинский хит "Червона рута".

Флаг Украины в Милане пронесла Елизавета Сидерко (шорт-трек), а в Кортина-д'Ампеццо – скелетонист Владислав Гераскевич.

Во время грандиозного шоу зрители увидели выступления знаменитых музыкальных исполнителей – Мэрайи Кэри, Лауры Паузини и Андреа Бочелли.

Перед воспламенением олимпийского огня к спортсменам обратилась президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

"Добро пожаловать на Игры. Это ваш момент. В течение следующих двух недель вы будете давать нам несколько по-настоящему особенное: покажете, что такое быть человеком. Что такое мечтать, преодолевать препятствия, уважать друг друга, заботиться друг о друге.

Вы покажете нам, что сила – не в том, чтобы просто победить, а еще и о мужестве, эмпатии и сердечности. Вы создадите не только эти невероятные моменты, но сможете достичь своих олимпийских мечтаний. Вы достигнете своих олимпийских мечтаний и покажете миру, что такое жить", – сказала Ковентри.

Смотрите яркие фотографии с церемонии открытия зимней Олимпиады-2026.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Всего на Играх-2026 выступит около 2900 спортсменов из 93 стран. В 16 дисциплинах будут разыграны 116 комплектов медалей – это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Также мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.