Зимняя Олимпиада-2026: онлайн-трансляция церемонии открытия

Олимпиада-2026 / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 6 февраля, в Италии состоится официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026.

Ее примет легендарный стадион "Сан-Сиро" в Милане. Параллельно шоу пройдет и в других кластерах – в Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

Начало церемонии открытия Олимпиады-2026 запланировано на 21:00 по киевскому времени.

Реклама

Во время торжественной церемонии состоится зажжение олимпийского огня и традиционный парад стран, в котором примет участие и сборная Украины. Сине-желтый флаг в Милане понесет Елизавета Сидерко (шорт-трек), а в Кортина-д'Ампеццо – скелетонист Владислав Гераскевич.

Также ожидается выступление знаменитых музыкальных исполнителей – Мэрайи Кэри, Лауры Паузини и Андреа Бочелли.

Видеотрансляция церемонии открытия Олимпиады-2026

Плеер с трансляцией появится в день события.

На XXV зимней Олимпиаде будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта: горнолыжный спорт, биатлон, бобслей, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, санный спорт, лыжное двоеборье, шорт-трек, скелетон, прыжки с трамплина, ски-альпинизм, сноубординг и конькобежный спорт.

Реклама

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Ранее мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.