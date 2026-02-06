Зимняя Олимпиада-2026: полное расписание соревнований с участием украинцев

Владислав Гераскевич / © Associated Press

С 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоятся зимние Олимпийские игры-2026.

На XXV зимней Олимпиаде выступит около 2900 спортсменов из 93 стран. В 16 дисциплинах будут разыграны 116 комплектов медалей – это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.

Вашему вниманию полное расписание соревнований Олимпиады-2026 с участием украинских спортсменов.

Расписание выступлений украинцев на зимней Олимпиаде-2026

7 февраля

11:30. Фристайл. Женщины. слоупстайл (квалификация, попытка 1). Екатерина Коцар

12:30. Горные лыжи. Мужчины. Скоростной спуск. Дмитрий Шепьюк

12:35. Фристайл. Женщины. слоупстайл (квалификация, попытка 2). Екатерина Коцар

По самой высокой оценке по сумме двух попыток в финал выходят 12 лучших

14.00. Лыжные гонки. Женщины, скиатлон (10 км. + 10 км.). Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль

18:00. Санный спорт. Мужчины. Одиночки (попытка 1). Антон Дукач, Андрей Мандий

19:32. Санный спорт. Мужчины. Одиночки (попытка 2). Антон Дукач, Андрей Мандий

20:45. Фигурное катание. Командные соревнования. Одиночки (мужчины, короткая программа). Кирилл Марсак

8 февраля

10:00. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Женщины (квалификация). Аннамари Данча

11.00. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Женщины (отборочный заезд). Аннамари Данча

16 лучших по итогам отбора выходят в 1/8 финала и дальше соревнуются по олимпийской системе

12:30. Горные лыжи. Скоростной спуск. Женщины. Анастасия Шепиленко

13:30. Лыжные гонки. Мужчины, скиатлон (10 км+10 км). Дмитрий Драгун, Александр Лисогор

14.00. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Женщины, 1/8 финала.

14:48. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Женщины, 1/4 финала.

15:05. Биатлон. Смешанная эстафета 4х6 км. Сборная Украины

15:12. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Полуфиналы.

15:26. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Маленький финал.

15:29. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Большой финал.

18:00. Санный спорт. Мужчины. Одиночки (попытка 3). Антон Дукач, Андрей Мандий

19:31. Санный спорт. Мужчины. Одиночки (попытка 4). Антон Дукач, Андрей Мандий

9 февраля

11:30. Горные лыжи. Мужчины. Комбинация (скоростной спуск). Дмитрий Шепьюк

13:30. Фристайл. Женщины слоупстайл. Финал (попытка 1).

13:59. Фристайл. Женщины слоупстайл. Финал (попытка 2).

14:28. Фристайл. Женщины слоупстайл. Финал (попытка 3).

15:00. Горные лыжи. Мужчины. Комбинация (слалом). Дмитрий Шепьюк

18:00. Санный спорт. Одиночки (заезд 1). Юлианна Туницкая, Елена Смага

19:32. Санный спорт. Одиночки (заезд 2). Юлианна Туницкая, Елена Смага

20:00. Прыжки с трамплина. Мужчины, обычный трамплин (раунд 1). Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко

В финал отбираются 30 лучших

21:15. Прыжки с трамплина. Мужчины, нормальный трамплин. Финал.

10 февраля

10:15. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Женщины. Квалификация. Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль

10:55. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Мужчины. Квалификация. Дмитрий Драгун, Александр Лисогор

В 1/4 финала попадают 30 лучших по результатам квалификации.

11:30. Горные лыжи. Женщины. Комбинация (скоростной спуск). Анастасия Шепиленко

11:30. Шорт-трек. 500 м. Женщины, предварительные забеги. Елизавета Сидерко

12:08. Шорт-трек. 1000 м. Мужчины, предварительные забеги. Олег Гандей

В четвертьфинал выходят двое лучших из каждого забега, иногда добираются самые быстрые среди занявших третье место.

12:45. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Женщины. Четвертьфиналы

13:15. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Мужчины. Четвертьфиналы

В полуфинал выходят по 2 лучших из каждого заезда + 2 lucky loser (лучшие по времени). Такой принцип сохраняется до финала

13:45. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Женщины. Полуфиналы

13:57. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Мужчины. Полуфиналы

14:09. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Женщины. Финал

14:21. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Мужчины. Финал

14:30. Биатлон. Индивидуальная гонка, мужчины. Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк (согласно квоте, будут стартовать 4 украинца)

15:00. Горные лыжи. Женщины. Комбинация (слалом). Анастасия Шепиленко

18:00. Санный спорт. Одиночки (заезд 3). Юлианна Туницкая, Елена Смага

19:30. Фигурное катание. Одиночки, короткая программа. Кирилл Марсак

19:41. Санный спорт. Одиночки (заезд 4). Юлианна Туницкая, Елена Смага

11 февраля

11.00. Лыжное двоеборье. Прыжки с трамплина. Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

12:30. Горные лыжи. Супергигант, мужчины. Дмитрий Шепьюк

14:45. Лыжное двоеборье. Гонки на 10 км. Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

15:15. Биатлон. Индивидуальная гонка женщины. Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Дарина Чалык, Александра Меркушина (согласно квоте, будут стартовать 4 украинки)

18:00. Санный спорт. Женщины двойки (заезд 1). Елена Стецкив / Александра Мох

18:40. Санный спорт. Мужчины, двойки (заезд 1). Игорь Гой / Назарий Карчмар, Даниил Марциновский / Богдан Бабура

19:48. Санный спорт. Женщины, двойки (заезд 2). Елена Стецкив / Александра Мох

20:37. Санный спорт. Мужчины, двойки (заезд 2). Игорь Гой / Назарий Карчмар, Даниил Марциновский / Богдан Бабура

12 февраля

10:30. Скелетон. Мужчины (заезд 1). Владислав Гераскевич

12:05. Скелетон. Мужчины (заезд 2). Владислав Гераскевич

12:30. Горные лыжи. Супергигант, женщина. Анастасия Шепиленко

14.00. Лыжные гонки. Женщины. Раздельный старт, 10 км (вольный стиль). Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль

19:30. Санный спорт. Командная эстафета. Сборная Украины

21:15. Шорт-трек. Женщины, 500 м. Четвертьфиналы. Елизавета Сидерко (в случае квалификации)

21:29. Шорт-трек. Мужчины, 1000 г. Четвертьфиналы. Олег Гандей (в случае квалификации)

21:58. Шорт-трек. Женщины, 500 м. Полуфиналы

22:05. Шорт-трек. Мужчины, 1000 г. Полуфиналы

22:26. Шорт-трек. Женщины 500 м. Финал B

22:31. Шорт-трек. Женщины, 500 м. Финал A

22:37. Шорт-трек. Мужчины, 1000 м Финал B

22:43. Шорт-трек. Мужчины, 1000 метров. Финал A

13 февраля

13:00. Лыжные гонки. Мужчины, раздельный старт, 10 км. (вольный стиль). Дмитрий Драгун, Александр Лисогор

15:00. Биатлон. Спринт, мужчины. Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк (согласно квоте, будут стартовать 4 украинца)

20:00. Фигурное катание. Одиночки, произвольная программа. Кирилл Марсак

20:30. Скелетон. Мужчины (заезд 3). Владислав Гераскевич

22:14. Скелетон. Мужчины (заезд 4). Владислав Гераскевич

14 февраля

11.00. Горные лыжи. Гигантский слалом, мужчина (заезд 1). Дмитрий Шепьюк

13:00. Лыжные гонки. Эстафета, женщины (4х7,5 км). Сборная Украины

14:30. Горные лыжи. Гигантский слалом, мужчина (заезд 2). Дмитрий Шепьюк

15:00. Биатлон. Спринт, женщина. Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Дарина Чалык, Александра Меркушина (согласно квоте, стартовать 4 украинки)

19:45. Прыжки с трамплина. Мужчины большой трамплин (раунд 1). Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко

20:30. Фристайл. Биг-эйр, женщины, квалификация (попытка 1). Екатерина Коцар

21:05. Прыжки с трамплина. Мужчины большой трамплин. Финал. Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко

21:15. Фристайл. Биг-эйр. Женщины, квалификация (попытка 2). Екатерина Коцар

21:15. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Четвертьфиналы. Олег Гандей

21:59. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Предварительные забеги. Елизавета Сидерко

22:00. Фристайл. Биг-эйр. Женщины, квалификация (попытка 3). Екатерина Коцар

По самой высокой оценке из трех попыток в финал выходят 12 лучших фристайлисток

22:44. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Полуфиналы.

23:27. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал B.

23:34. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал A.

15 февраля

11.00. Горные лыжи. Гигантский слалом, женщины (заезд 1). Анастасия Шепиленко

12:15. Биатлон. Гонка преследования, мужчины. Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк (будут стартовать 60 лучших по итогам спринта)

14:30. Горные лыжи. Гигантский женщина слалом (заезд 2). Анастасия Шепиленко

15:45. Биатлон. Гонка преследования, женщины. Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Дарина Чалык, Александра Меркушина (будут стартовать 60 лучших по итогам спринта)

16 февраля

11.00. Горные лыжи. Слалом, мужчины (заезд 1). Дмитрий Шепьюк

11.00. Бобслей. Мужчины, двойки (заезд 1)

12:00. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Четвертьфиналы

12:18. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Предварительные забеги. Олег Гандей

12:55. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Полуфиналы

13:36. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал B

13:42. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал A

14:30. Горные лыжи. Слалом, мужчины (заезд 2). Дмитрий Шепьюк

20:00. Прыжки с трамплина. Суперкоманда (раунд 1). Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко

20:30. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал (попытка 1). Екатерина Коцар (в случае квалификации)

20:48. Прыжки с трамплина. Суперкоманда (раунд 2)

20:52. Фристайл. Биг-эйр Женщины. Финал (попытка 2)

21:15. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал (попытка 3)

21:23. Прыжки с трамплина. Суперкоманда. Финал

17 февраля

11.00. Лыжное двоеборье. Прыжки с большого трамплина. Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

11:45. Фристайл. Акробатика. Женщины. Квалификация (попытка 1). Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович

12:30. Фристайл. Акробатика Женщины. Квалификация (попытка 2). Ангелина Брыкина, Диана Яблонская, Оксана Яцюк, Нелли Попович

12 лучших фристайлисток выходят в финал

14:45. Фристайл. Акробатика. Мужчины. Квалификация (попытка 1). Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов

14:45. Лыжное двоеборье. Гонка на 10 км. Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец

15:15. Фристайл. Акробатика. Мужчины. Квалификация (попытка 2). Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов

12 лучших фристайлистов выходят в финал

15:30. Биатлон. Эстафета, мужчины. Сборная Украины

18 февраля

10:45. Лыжные гонки. Командный спринт (вольный стиль), женщины. Квалификация. Сборная Украины

11.00. Горные лыжи. Слалом женщины (попытка 1). Анастасия Шепиленко

11:15. Лыжные гонки. Командный спринт (вольный стиль), мужчины. Квалификация. Сборная Украины

12:45. Лыжные гонки. Командный спринт (вольный стиль), женщины. Финал

12:30. Фристайл. Акробатика, женщина. Финал 1

6 лучших фристайлисток выходят в финал 2, где будут разыгрывать медали

13:15. Лыжные гонки. Командный спринт (вольный стиль), мужчины. Финал

13:30. Фристайл. Акробатика, женщины. финал 2.

14:30. Горные лыжи. Слалом женщины (проба 2). Анастасия Шепиленко

15:45. Биатлон. Эстафета, женщина. Сборная Украины

21:15. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Четвертьфиналы. Олег Гандей (в случае квалификации)

21:42. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Полуфиналы

22:24. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал B

22:29. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал A

19 февраля

11.00. Лыжное двоеборье. Командный спринт, прыжки с трамплина. Сборная Украины

12:30. Фристайл. Акробатика, мужчины. Финал 1

6 лучших фристайлистов выходят в финал 2, где будут разыгрывать медали

13:30. Фристайл. Акробатика, мужчины. Финал 2

15:00. Лыжное двоеборье. Командный спринт. Сборная Украины

20 февраля

15:15. Биатлон. Масс-старт, мужчины

Участвуют 30 лучших биатлонистов мира

21:15. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Четвертьфиналы. Елизавета Сидерко (в случае квалификации)

22:00. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Полуфиналы

22:56. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал B

23:03. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал A

21 февраля

11:45. Фристайл. Акробатика, микст. Финал 1. Сборная Украины

4 лучшие команды выходят в финал 2, где разыгрывают медали

12:00. Лыжные гонки. Масс-старт (50 км, классический стиль), мужчины. Дмитрий Драгун, Александр Лисогор

12:45. Фристайл. Акробатика, микст. Финал 2

15:15. Биатлон. Масс-старт, женщины

Участвуют 30 лучших биатлонисток мира

22 февраля

11.00. Лыжные гонки. Масс-старт (50 км, классический стиль), женщины. Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Ранее сообщалось, где и когда смотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр-2026.

Также мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.