Зимняя Олимпиада-2026: расписание всех медальных соревнований
XXV зимняя Олимпиада продлится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
С 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоятся зимние Олимпийские игры-2026.
В общей сложности на Играх-2026 выступит около 2900 спортсменов из 93 стран. В 16 дисциплинах будут разыграны 116 комплектов медалей – это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.
Вашему вниманию расписание всех медальных соревнований Олимпийских игр-2026. Время начала указано киевское.
Расписание медальных соревнований Олимпиады-2026
7 февраля
14:00. Лыжные гонки. Женщины, скиатлон (10 км+10 км)
17:00. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м
21:00. Прыжки с трамплина. Женщины, нормальный трамплин. Финал
21:15. Сноубординг. Биг-эйр. Мужчины. Финал (попытка 3)
8 февраля
15:26. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Бронзовый финал
15:29. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Золотой финал
15:36. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Бронзовый финал
15:39. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Золотой финал
17:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м
19:31. Санный спорт. Мужчины. Одиночки (попытка 4)
21:45. Фигурное катание. Командные соревнования. Одиночки, произвольная программа
9 февраля
14:28. Фристайл. Женщины, слоупстайл. Финал (попытка 3)
15:00. Горные лыжи. Мужчины. Комбинация (слалом)
18:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м
21:15. Сноубординг. Биг-эйр. Женщины, финал (попытка 3)
21:15. Прыжки с трамплина. Мужчины, нормальный трамплин. Финал
10 февраля
14:09. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Женщины. Финал
14:21. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Мужчины. Финал
14:28. Фристайл. Слоупстайл. Мужчины, финал (попытка 3)
14:30. Биатлон. Индивидуальная гонка (20 км), мужчины
15:05. Керлинг. Смешанные пары. Матч за третье место
19:05. Керлинг. Смешанные пары. Финал
21:05. Прыжки с трамплина. Смешанные команды. Финал
11 февраля
14:45. Лыжное двоеборье. Гонка на 10 км
15:15. Биатлон. Индивидуальная гонка (15 км), женщины
15:55. Фристайл. Могул, женщины. Финал 2
19:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м
19:48. Санный спорт. Женщины, двойки (заезд 2)
20:30. Фигурное катание. Танцы на льду, произвольная программа
20:37. Санный спорт. Мужчины, двойки (заезд 2)
12 февраля
13:55. Фристайл. Могул, мужчины. Финал 2
14:00. Лыжные гонки. Женщины. Раздельный старт, 10 км (вольный стиль)
16:01. Сноубординг. Кросс, мужчины. Финал
17:30. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м
19:30. Санный спорт. Командная эстафета
21:25. Сноубординг. Хафпайп. Женщины. Финал (попытка 3)
22:31. Шорт-трек. Женщины, 500 м. Финал A
22:43. Шорт-трек. Мужчины, 1000 г. Финал A
13 февраля
13:00. Лыжные гонки. Мужчины, раздельный старт, 10 км (вольный стиль)
15:00. Биатлон. Спринт (10 км), мужчины
15:46. Сноубординг. Кросс, женщины. Финал
17:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м
20:00. Фигурное катание. Одиночки (мужчины), произвольная программа
21:25. Сноубординг. Хафпайп. Мужчины. Финал (проба 3)
22:14. Скелетон. Мужчины (заезд 4)
14 февраля
12:47. Фристайл. Парный могул, женщины. Малый финал
13:00. Лыжные гонки. Эстафета, женщины (4х7,5 км)
15:00. Биатлон. Спринт (7,5 км), женщины
18:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
20:44. Скелетон. Женщины (заезд 4)
21:05. Прыжки с трамплина. Мужчины, большой трамплин. Финал
23:34. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал A
15 февраля
12:45 Фристайл. Парный могул, мужчины. Малый финал
13:00. Лыжные гонки. Эстафета, мужчины (4х7,5 км)
15:40. Сноубординг. Кросс, смешанные команды. Финал
15:45. Биатлон. Гонка преследования (10 км), женщины
18:03. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м
19:00. Скелетон. Смешанные командные соревнования
21:05. Прыжки с трамплина. Женщины большой трамплин. Финал
16 февраля
13:42. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал A
21:00. Фигурное катание. Спортивные пары, произвольная программа
21:15. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал (проба 3)
21:23. Прыжки с трамплина. Суперкоманда. Финал
22:04. Бобслей. Женщины, монобоб (заезд 4)
17 февраля
14:45 Лыжное двоеборье. Гонка на 10 км
14:54. Сноуборд. Слоупстайл, женщины. Финал (проба 3)
15:30. Биатлон. Эстафета (4х7,5 км), мужчины
17:22. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
17:28. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A
17:41. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B
17:47. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A
21:15. Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. Финал (проба 3)
22:03. Бобслей. Мужчины, двойки (заезд 4)
18 февраля
12:45. Лыжные гонки. Командный спринт (вольный стиль), женщины. Финал
13:15. Лыжные гонки. Командный спринт (вольный стиль), мужчины. Финал
13:30. Фристайл. Акробатика, женщина. Финал 2
14:28. Сноубординг. Слоупстайл, мужчины. Финал (проба 3)
14:30. Горные лыжи. Слалом, женщины (попытка 2)
21:59. Шорт-трек. Женщины. Эстафета (3000 м). Финал A
22:29. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал A
19 февраля
13:30. Фристайл. Акробатика, мужчины. Финал 2
14:55. Лыжный альпинизм. Женщины, спринт. Финал
15:00. Лыжное двоеборье. Командный спринт, гонка
15:15. Лыжный альпинизм. Мужчины, спринт. Финал
15:40. Хоккей. Женщины. Матч за третье место
17:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м
20:00. Фигурное катание. Одиночки (женщины), произвольная программа
20 февраля
14:15. Фристайл. Лыжный кросс. Женщины. Финал
15:15. Биатлон. Масс-старт (15 км), мужчины
17:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м
21:25. Фристайл. Хафпайп. Мужчины. Финал (проба 3)
22:29. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета (5000 м). Финал A
23:03. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал A
21 февраля
12:00. Лыжные гонки. Масс-старт (50 км, классический стиль), мужчины
12:45. Фристайл. Акробатика, микст. Финал 2
14:30. Лыжный альпинизм. Смешанная естафета
15:05. Керлинг. Женщины. Матч за третье место
15:15. Биатлон. Масстарт (12,5 км), женщины
17:40. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал
18:15. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал
21:25. Фристайл. Хафпайп. Женщины. Финал (проба 3)
21:40. Хоккей. Мужчины. Матч за третье место
22:03. Бобслей. Женщины, двойки (заезд 4)
22 февраля
11:00. Лыжные гонки. Масс-старт (50 км, классический стиль), женщины
12:05. Керлинг. Женщины. Финал
13:12. Бобслей. Мужчины, четверки (заезд 4)
15:10. Хоккей. Мужчины. Финал
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.