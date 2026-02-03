Зимняя Олимпиада-2026: расписание всех медальных соревнований

Олимпиада-2026 / © Associated Press

С 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоятся зимние Олимпийские игры-2026.

В общей сложности на Играх-2026 выступит около 2900 спортсменов из 93 стран. В 16 дисциплинах будут разыграны 116 комплектов медалей – это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.

Вашему вниманию расписание всех медальных соревнований Олимпийских игр-2026. Время начала указано киевское.

Расписание медальных соревнований Олимпиады-2026

7 февраля

14:00. Лыжные гонки. Женщины, скиатлон (10 км+10 км)

17:00. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м

21:00. Прыжки с трамплина. Женщины, нормальный трамплин. Финал

21:15. Сноубординг. Биг-эйр. Мужчины. Финал (попытка 3)

8 февраля

15:26. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Бронзовый финал

15:29. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Женщины. Золотой финал

15:36. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Бронзовый финал

15:39. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Золотой финал

17:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м

19:31. Санный спорт. Мужчины. Одиночки (попытка 4)

21:45. Фигурное катание. Командные соревнования. Одиночки, произвольная программа

9 февраля

14:28. Фристайл. Женщины, слоупстайл. Финал (попытка 3)

15:00. Горные лыжи. Мужчины. Комбинация (слалом)

18:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м

21:15. Сноубординг. Биг-эйр. Женщины, финал (попытка 3)

21:15. Прыжки с трамплина. Мужчины, нормальный трамплин. Финал

10 февраля

14:09. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Женщины. Финал

14:21. Лыжные гонки. Спринт (классический стиль). Мужчины. Финал

14:28. Фристайл. Слоупстайл. Мужчины, финал (попытка 3)

14:30. Биатлон. Индивидуальная гонка (20 км), мужчины

15:05. Керлинг. Смешанные пары. Матч за третье место

19:05. Керлинг. Смешанные пары. Финал

21:05. Прыжки с трамплина. Смешанные команды. Финал

11 февраля

14:45. Лыжное двоеборье. Гонка на 10 км

15:15. Биатлон. Индивидуальная гонка (15 км), женщины

15:55. Фристайл. Могул, женщины. Финал 2

19:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м

19:48. Санный спорт. Женщины, двойки (заезд 2)

20:30. Фигурное катание. Танцы на льду, произвольная программа

20:37. Санный спорт. Мужчины, двойки (заезд 2)

12 февраля

13:55. Фристайл. Могул, мужчины. Финал 2

14:00. Лыжные гонки. Женщины. Раздельный старт, 10 км (вольный стиль)

16:01. Сноубординг. Кросс, мужчины. Финал

17:30. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

19:30. Санный спорт. Командная эстафета

21:25. Сноубординг. Хафпайп. Женщины. Финал (попытка 3)

22:31. Шорт-трек. Женщины, 500 м. Финал A

22:43. Шорт-трек. Мужчины, 1000 г. Финал A

13 февраля

13:00. Лыжные гонки. Мужчины, раздельный старт, 10 км (вольный стиль)

15:00. Биатлон. Спринт (10 км), мужчины

15:46. Сноубординг. Кросс, женщины. Финал

17:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м

20:00. Фигурное катание. Одиночки (мужчины), произвольная программа

21:25. Сноубординг. Хафпайп. Мужчины. Финал (проба 3)

22:14. Скелетон. Мужчины (заезд 4)

14 февраля

12:47. Фристайл. Парный могул, женщины. Малый финал

13:00. Лыжные гонки. Эстафета, женщины (4х7,5 км)

15:00. Биатлон. Спринт (7,5 км), женщины

18:00. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м

20:44. Скелетон. Женщины (заезд 4)

21:05. Прыжки с трамплина. Мужчины, большой трамплин. Финал

23:34. Шорт-трек. Мужчины. 1500 м. Финал A

15 февраля

12:45 Фристайл. Парный могул, мужчины. Малый финал

13:00. Лыжные гонки. Эстафета, мужчины (4х7,5 км)

15:40. Сноубординг. Кросс, смешанные команды. Финал

15:45. Биатлон. Гонка преследования (10 км), женщины

18:03. Конькобежный спорт. Женщины. 500 м

19:00. Скелетон. Смешанные командные соревнования

21:05. Прыжки с трамплина. Женщины большой трамплин. Финал

16 февраля

13:42. Шорт-трек. Женщины. 1000 м. Финал A

21:00. Фигурное катание. Спортивные пары, произвольная программа

21:15. Фристайл. Биг-эйр. Женщины. Финал (проба 3)

21:23. Прыжки с трамплина. Суперкоманда. Финал

22:04. Бобслей. Женщины, монобоб (заезд 4)

17 февраля

14:45 Лыжное двоеборье. Гонка на 10 км

14:54. Сноуборд. Слоупстайл, женщины. Финал (проба 3)

15:30. Биатлон. Эстафета (4х7,5 км), мужчины

17:22. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B

17:28. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A

17:41. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B

17:47. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A

21:15. Фристайл. Биг-эйр. Мужчины. Финал (проба 3)

22:03. Бобслей. Мужчины, двойки (заезд 4)

18 февраля

12:45. Лыжные гонки. Командный спринт (вольный стиль), женщины. Финал

13:15. Лыжные гонки. Командный спринт (вольный стиль), мужчины. Финал

13:30. Фристайл. Акробатика, женщина. Финал 2

14:28. Сноубординг. Слоупстайл, мужчины. Финал (проба 3)

14:30. Горные лыжи. Слалом, женщины (попытка 2)

21:59. Шорт-трек. Женщины. Эстафета (3000 м). Финал A

22:29. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал A

19 февраля

13:30. Фристайл. Акробатика, мужчины. Финал 2

14:55. Лыжный альпинизм. Женщины, спринт. Финал

15:00. Лыжное двоеборье. Командный спринт, гонка

15:15. Лыжный альпинизм. Мужчины, спринт. Финал

15:40. Хоккей. Женщины. Матч за третье место

17:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500 м

20:00. Фигурное катание. Одиночки (женщины), произвольная программа

20 февраля

14:15. Фристайл. Лыжный кросс. Женщины. Финал

15:15. Биатлон. Масс-старт (15 км), мужчины

17:30. Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м

21:25. Фристайл. Хафпайп. Мужчины. Финал (проба 3)

22:29. Шорт-трек. Мужчины. Эстафета (5000 м). Финал A

23:03. Шорт-трек. Женщины. 1500 м. Финал A

21 февраля

12:00. Лыжные гонки. Масс-старт (50 км, классический стиль), мужчины

12:45. Фристайл. Акробатика, микст. Финал 2

14:30. Лыжный альпинизм. Смешанная естафета

15:05. Керлинг. Женщины. Матч за третье место

15:15. Биатлон. Масстарт (12,5 км), женщины

17:40. Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал

18:15. Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал

21:25. Фристайл. Хафпайп. Женщины. Финал (проба 3)

21:40. Хоккей. Мужчины. Матч за третье место

22:03. Бобслей. Женщины, двойки (заезд 4)

22 февраля

11:00. Лыжные гонки. Масс-старт (50 км, классический стиль), женщины

12:05. Керлинг. Женщины. Финал

13:12. Бобслей. Мужчины, четверки (заезд 4)

15:10. Хоккей. Мужчины. Финал

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.