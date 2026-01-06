Зимняя Олимпиада-2026: сколько лицензий и в каких видах спорта уже завоевала Украина

Олимпиада-2026 / © Associated Press

Стало известно, сколько лицензий на зимнюю Олимпиаду-2026 уже завоевали украинские спортсмены.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Ровно за месяц до старта XXV зимних Олимпийских игр украинцы уже завоевали 20 лицензий в пяти видах спорта: биатлон – 10, лыжные гонки – 5, горнолыжный спорт – 2, шорт-трек – 2, фигурное катание – 1.

"Олимпийская квалификация будет продолжаться до 18 января. Так что желаем успеха нашим спортсменам в их борьбе за билеты на главные старты четырехлетия!", – подчеркнули в Минмолодежьспорта.

Зимняя Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Больше 3500 атлетов будут соревноваться в 16 видах спорта и разыграют 116 комплектов наград.

Ранее сообщалось, что российским и белорусским спортсменам разрешили выступить на зимних Олимпийских играх-2026 только в нейтральном статусе в личных соревнованиях, тогда как команды стран-агрессоров допущены не будут.

Также на ОИ-2026 будет запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, к Олимпиаде-2026 не допустят российских и белорусских спортсменов, которые публично поддержали войну или связанны с армиями государств-агрессоров.

Напомним, на предыдущей зимней Олимпиаде, состоявшейся в 2022 году в Пекине, сборная Украины выиграла одну медаль – Александр Абраменко завоевал "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.