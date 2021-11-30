Зимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за нового штамма COVID-19

Следующие соревнования пройдут в США в 2023 году.

Зимняя Универсиада 2021 года отменена. Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) принял такое решение на фоне информации о распространении нового штамма коронавируса "Омикрон".

Уведомление об отмене появилось на официальном сайте организации.

"Перед лицом введенных в Швейцарии и по всему миру ограничений на путешествия, у нас не остается другого выбора, как отменить Зимнюю Универсиаду 2021 года в Люцерне. Это решение далось нам очень тяжело. Так многие наши друзья в швейцарских университетах потратили массу сил и времени на подготовку к этому мероприятию. Однако новые ограничения на перемещение делают проведение студенческих игр невозможным", — сказал президент FISU Леонз Эдер.

Соревнования должны были пройти в декабре 2021 года в швейцарском Люцерне. В рамках Универсиады было запланировано соревнование по десяти видам спорта. Принять участие в турнире могли студенты от 17 до 25 лет.

Ранее Универсиаду уже переносили: сначала она должна была состояться в январе 2021-го.

Следующие зимние Всемирные студенческие игры FISU запланированы в Лейк-Плэсид (США) в 2023 году, дальнейшая отсрочка невозможна.

Напомним, в середине ноября на юге Африки был обнаружен новый штамм коронавируса В.1.1.529, которому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила греческую букву "Омикрон". Первые зараженные этим штаммом уже обнаружены в Израиле, Гонконге, Канаде, Италии и Германии. Новые ограничения на въезд ввели более 30 стран, среди которых Россия, США, Швейцария, ОАЭ, Великобритания, Германия, Израиль, Нидерланды, Италия, Марокко, Франция, Австрия, Чехия, Малайзия, Египет, Турция, Япония, Греция, Канада, Австралия и Южная Корея.

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