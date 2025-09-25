ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
112
Время на прочтение
1 мин

Зинченко дебютировал за "Ноттингем Форест" в Лиге Европы: как завершился матч

Команда украинца упустила победу над "Бетисом".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Александр Зинченко

Александр Зинченко / © Associated Press

"Ноттингем Форест" на выезде сыграл вничью с "Бетисом" в матче первого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Ла Картуха" в Севилье завершился со счетом 2:2.

На 15-й минуте встречи счет открыли хозяева – отличился Седрик Бакамбу.

Английский клуб быстро отыгрался, а затем и вышел вперед – дубль оформил Игорь Жезус, забив голы на 18-й и 23-й минутах.

Но в конце игры испанская команда сумела избежать поражения. Ничью подопечным Мануэля Пеллегрини принес точный удар Антони на 85-й минуте.

Украинский защитник Александр Зинченко, которого "Ноттингем Форест" арендовал у лондонского "Арсенала" до конца сезона, провел на поле весь поединок. Для 28-летнего украинца этот матч стал третьим за "лесников" во всех турнирах и дебютным за новый клуб в еврокубках.

Обзор матча "Бетис" – "Ноттингем Форест"

Матчи второго тура Лиги Европы обе команды проведут 2 октября: "Ноттингем Форест" примет датский "Митьюлланд", а "Бетис" на выезде встретится с болгарским "Лудогорцем".

Напомним, в основном раунде Лиги Европы выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

По итогам восьми туров формируется итоговая таблица. Восемь лучших команд попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Дата публикации
Количество просмотров
112
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie