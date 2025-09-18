ТСН в социальных сетях

Зинченко дебютировал за новый клуб и драматически вылетел из Кубка английской лиги

Команда украинца проиграла "Суонси", ведя в счете 2:0.

Александр Зинченко

Александр Зинченко / © "Ноттингем Форест"

Украинский футболист Александр Зинченко провел дебютный матч за свой новый клуб – "Ноттингем Форест" .

28-летний украинец вышел в стартовом составе на поединок 1/16 финала Кубка английской лиги против "Суонси" и отыграл до финального свистка.

Гости выиграли первый тайм со счетом 2:0 – дубль оформил Игорь Жезус.

Однако во втором тайма "лебеди" совершили камбэк. На 68-й минуте отставании сократил Кэмерон Берджесс. А в компенсированное время хозяева поля забили еще дважды – на 90+3-й минуте счет сравнял Жан Випотник, а на 90+7-й дубль оформил Берджесс.

В итоге "лесники" проиграли со счетом 2:3 и выбыли из турнира, а валлийский клуб вышел в 1/8 финала.

Обзор матча "Суонси" – "Ноттингем Форест"

Отметим, что "Ноттингем Форест" арендовал Зинченко у лондонского "Арсенала" до конца сезона-2025/26.

Раниге сообщалось, что Зинченко не попал в заявку "Ноттингем Форест" на основной этап Лиги Европы.

Следующий матч подопечные Ангелоса Постекоглу, который возглавил клуб в сентябре этого года, проведут в субботу, 20 сентября, на выезде против "Бернли" в АПЛ.

После четырех туров "Ноттингем Форест" занимает 15-е место в элитном дивизионе чемпионата Англии, набрав 4 очка.

