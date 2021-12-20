Зинченко и Ко не остановить: "Манчестер Сити" побил свой рекорд 92-летней давности в АПЛ

Зинченко и Ко не остановить: "Манчестер Сити" побил свой рекорд 92-летней давности в АПЛ

Невероятное достижение "горожан".

"Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, установил новый рекорд по результативности в английской Премьер-лиге .

Так, в матче 18-го тура АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы разбили на выезде "Ньюкасл" со счетом 4:0.

Как сообщает аналитический портал OptaJoe, "горожане" побили рекорд по количеству забитых мячей в АПЛ в течение календарного года. Это стало возможным после третьего взятия ворот в исполнении Рияда Мареза, который, кстати, забил после передачи именно от Зинченко.

Таким образом, этот гол стал для манчестерского коллектива 105 в АПЛ в 2021 году. Предыдущий рекорд в 104 гола был установлен в далеком 1929 году.

Команда Гвардиолы еще может улучшить этот показатель, ведь до конца нынешнего сезона им придется провести два матча АПЛ — против "Лестера" и "Брентфорда";

"Манчестер Сити" (44 балла) останется лидером после этого тура АПЛ. "Небесно-голубые" на три балла оторвались от "Ливерпуля".

Читайте также:

"Манчестер Сити" установил рекорд 39-летней давности в АПЛ

Зинченко уходит в отрыв: "Ливерпуль" не осилил "Тоттенхэм" в "огненной" центральной битве тура АПЛ

"Челси" потерял очки в матче с неполной заявкой