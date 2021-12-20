Зинченко и Ко не остановить: "Манчестер Сити" побил свой рекорд 92-летней давности в АПЛ

Невероятное достижение "горожан".
"Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, установил новый рекорд по результативности в английской Премьер-лиге.
Так, в матче 18-го тура АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы разбили на выезде "Ньюкасл" со счетом 4:0.
Как сообщает аналитический портал OptaJoe, "горожане" побили рекорд по количеству забитых мячей в АПЛ в течение календарного года. Это стало возможным после третьего взятия ворот в исполнении Рияда Мареза, который, кстати, забил после передачи именно от Зинченко.
Таким образом, этот гол стал для манчестерского коллектива 105 в АПЛ в 2021 году. Предыдущий рекорд в 104 гола был установлен в далеком 1929 году.
- Команда Гвардиолы еще может улучшить этот показатель, ведь до конца нынешнего сезона им придется провести два матча АПЛ — против "Лестера" и "Брентфорда";
- "Манчестер Сити" (44 балла) останется лидером после этого тура АПЛ. "Небесно-голубые" на три балла оторвались от "Ливерпуля".
Читайте также:
"Манчестер Сити" установил рекорд 39-летней давности в АПЛ
Зинченко уходит в отрыв: "Ливерпуль" не осилил "Тоттенхэм" в "огненной" центральной битве тура АПЛ