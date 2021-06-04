Зинченко и Седан станут родителями: жена футболиста показала округлый животик

Пара ждет первого ребенка.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко и его жена Влада Седан впервые станут родителями.

Избранница футболиста опубликовала в Instagram фото, на котором она появилась с округлым животиком рядом с мужем.

instagram.com/v.lada_sedan

Кадр уже собрал 35 тысяч лайков и множество поздравлений от поклонников.

Интересно, что до последнего пара не рассказывала о новости. Влада же свой округлый животик всячески пыталась спрятать во время визита в Порту на финал Лиги чемпионов.

instagram.com/v.lada_sedan

instagram.com/v.lada_sedan

Зинченко и Седан тайно женились летом 2020 года в Британии.

летом 2020 года в Британии. В конце августа 2020-го пара сыграла свадьбу в Киеве.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, красотка-жена Зинченко показала, как поддерживала мужа в финале Лиги чемпионов.

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