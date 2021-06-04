Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Зинченко и Седан станут родителями: жена футболиста показала округлый животик

Дата публикации
Просмотры
2571
Зинченко и Седан станут родителями: жена футболиста показала округлый животик

instagram.com/v.lada_sedan

Пара ждет первого ребенка.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко и его жена Влада Седан впервые станут родителями.

Избранница футболиста опубликовала в Instagram фото, на котором она появилась с округлым животиком рядом с мужем.

© instagram.com/v.lada_sedan
instagram.com/v.lada_sedan

Кадр уже собрал 35 тысяч лайков и множество поздравлений от поклонников.

Интересно, что до последнего пара не рассказывала о новости. Влада же свой округлый животик всячески пыталась спрятать во время визита в Порту на финал Лиги чемпионов.

© instagram.com/v.lada_sedan
instagram.com/v.lada_sedan
© instagram.com/v.lada_sedan
instagram.com/v.lada_sedan

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, красотка-жена Зинченко показала, как поддерживала мужа в финале Лиги чемпионов.