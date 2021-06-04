Зинченко и Седан станут родителями: жена футболиста показала округлый животик

Пара ждет первого ребенка.
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко и его жена Влада Седан впервые станут родителями.
Избранница футболиста опубликовала в Instagram фото, на котором она появилась с округлым животиком рядом с мужем.
Кадр уже собрал 35 тысяч лайков и множество поздравлений от поклонников.
Интересно, что до последнего пара не рассказывала о новости. Влада же свой округлый животик всячески пыталась спрятать во время визита в Порту на финал Лиги чемпионов.
- Зинченко и Седан тайно женились летом 2020 года в Британии.
- В конце августа 2020-го пара сыграла свадьбу в Киеве.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, красотка-жена Зинченко показала, как поддерживала мужа в финале Лиги чемпионов.