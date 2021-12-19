Зинченко идет в отрыв: "Ливерпуль" не осилил "Тоттенхэм" в "огненной" центральной битве тура АПЛ

Зинченко идет в отрыв: "Ливерпуль" не осилил "Тоттенхэм" в "огненной" центральной битве тура АПЛ

"Красные" завершали встречу вдесятером.

"Тоттенхэм" и "Ливерпуль" расписали ничью в центральном матче 18-го тура английской Премьер-лиги. Поединок в Лондоне завершился со счетом 2:2 .

Подопечные Антонио Конте вышли вперед на 13-й минуте усилиями Харри Кейна. Еще до перерыва Диогу Жота помог мерсисайдскому клубу сравнять счет.

Во втором тайме уже гости оказались в роли лидера. На 70-й минуте отличился Эндрю Робертсон. Однако "шпоры" быстро отыгрались - через четыре минуты Сон Хын Мин снова восстановил паритет.

Доигрывать поединок команде Юргена Клоппа пришлось в меньшинстве. На 77-й минуте за грубый фол арбитр удалил с поля защитника "красных" Эндрю Робертсона. Несмотря на численное преимущество, вырвать победу "шпоры" не сумели - боевая ничья.

"Тоттенхэм" с 26 очками занимает седьмое место в таблице АПЛ. "Ливерпуль" (41 очко) идет на второй строчке и отстает на три пункта от "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы сегодня разбила "Ньюкасл" (4:0) , украинец Александр Зинченко сделал голевой ассист.

, украинец Александр Зинченко сделал голевой ассист. В следующих матчах АПЛ "шпоры" 26 декабря примут "Кристалл Пэлас", а "мерсисайдцы" в тот же день на "Энфилде" встретятся с "Лидсом".

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