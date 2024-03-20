Зинченко на пресс-конференции перед матчем с боснийцами повторил шутку Коноплянки – забавное видео

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко продемонстрировал отличное чувство юмора на пресс-конференции накануне полуфинального матча плей-офф отбора к Евро-2024 против национальной команды Боснии и Герцеговины.

После того, как один из журналистов задал вопрос на боснийском языке, 27-летний игрок лондонского "Арсенала" ответил, что он все понял и не нуждается в помощи переводчика.

Затем Зинченко сразу же сказал, что шутит и это была отсылка на забавную реакцию бывшего вингера сборной Украины Евгения Коноплянки, когда тот якобы понял вопрос иностранного журналиста после ответного матча плей-офф отбора на Евро-2016 против Словении.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) оперативно объединила оба момента и опубликовала соответствующее видео в Twitter.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится в четверг, 21 марта, в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина доступна на нашем сайте.

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Если сборная Украины победит боснийцев, то 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия.

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Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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