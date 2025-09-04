- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 118
- Время на прочтение
- 1 мин
Зинченко не попал в заявку своего нового клуба на еврокубки
Александр не сыграет за "Ноттингем" в основном этапе Лиги Европы.
Украинский футболист Александр Зинченко, который из лондонского "Арсенала" перешел в аренду в "Ноттингем", остался вне заявки своего нового клуба на еврокубки.
28-летний украинец не вошел в список игроков "Ноттингема" для участия в матчах основного раунда Лиги Европы, опубликованном на официальном сайте турнира.
Отметим, что это заявка на основной этап Лиги Европы. В случае выхода в плей-офф клуб может дозаявить еще троих игроков.
"Ноттингем" в основной стадии Лиги Европы проведет восемь матчей – по четыре дома и на выезде. В первом туре подопечные Нуну Эшпириту Санту 24 сентября в гостях сыграют против испанского "Бетиса", который является действующим финалистом Лиги конференций.
Напомним, арендное соглашение Зинченко рассчитано до конца сезона-2025/26. Пункт об обязательном выкупе футболиста отсутствует.
В прошлом сезоне Александр провел 23 матча за "канониров" во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.
Контракт Зинченко с "Арсеналом" будет действовать до лета 2026 года.
