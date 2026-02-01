Зинченко официально сменил клуб – что известно о трансфере

Александр Зинченко / x.com/AFCAjax

Реклама

Украинский футболист Александр Зинченко перешел из лондонского "Арсенала" в амстердамский "Аякс".

О подписании 29-летнего украинца нидерландский клуб сообщил на официальном сайте.

Полноценный трансфер Зинченко обошелся амстердамцам в 1,5 миллиона евро.

Реклама

Контракт Александра с "Аяксом" рассчитан до 30 июня 2026 года. За новый клуб он будет выступать под 47-м номером.

Первую часть текущего сезона Зинченко провел в аренде за английский "Ноттингем", где провел 10 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Отметим, что у Зинченко уже имеет опыт игры в чемпионате Нидерландов. В сезоне-2016/17 он выступал за ПСВ на правах аренды с "Манчестер Сити", провел 17 матчей и отдал 4 результативные передачи.

Летом 2022 года "Арсенал" приобрел Зинченко у "Манчестер Сити" за 35 миллионов евро.

Реклама

Сейчас "Аякс" занимает четвертое место в чемпионате Нидерландов, на 18 очков отставая от лидирующего ПСВ.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь Анатолий Трубин забил гол "Реалу" на последних секундах и вывел "Бенфику" в плей-офф Лиги чемпионов.