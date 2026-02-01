- Дата публикации
-
Зинченко официально сменил клуб – что известно о трансфере
Украинец стал игроком "Аякса".
Украинский футболист Александр Зинченко перешел из лондонского "Арсенала" в амстердамский "Аякс".
О подписании 29-летнего украинца нидерландский клуб сообщил на официальном сайте.
Полноценный трансфер Зинченко обошелся амстердамцам в 1,5 миллиона евро.
Контракт Александра с "Аяксом" рассчитан до 30 июня 2026 года. За новый клуб он будет выступать под 47-м номером.
Первую часть текущего сезона Зинченко провел в аренде за английский "Ноттингем", где провел 10 матчей во всех турнирах без результативных действий.
Отметим, что у Зинченко уже имеет опыт игры в чемпионате Нидерландов. В сезоне-2016/17 он выступал за ПСВ на правах аренды с "Манчестер Сити", провел 17 матчей и отдал 4 результативные передачи.
Летом 2022 года "Арсенал" приобрел Зинченко у "Манчестер Сити" за 35 миллионов евро.
Сейчас "Аякс" занимает четвертое место в чемпионате Нидерландов, на 18 очков отставая от лидирующего ПСВ.
Ранее сообщалось, что украинский вратарь Анатолий Трубин забил гол "Реалу" на последних секундах и вывел "Бенфику" в плей-офф Лиги чемпионов.