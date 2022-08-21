Зинченко остался на вершине АПЛ: "Манчестер Сити" в сумасшедшем матче потерял первые очки в сезоне

Результативная встреча на "Сент-Джеймс Парк" завершилась со счетом 3:3 .

Все начиналось хорошо для команды Хосепа Гвардиолы. Уже на 5-й минуте гости вышли вперед усилиями Илкая Гюндогана. Однако еще до перерыва "сороки" перевернули игру - Мигель Альмирон и Каллум Уилсон ответили своими голами.

В начале второй половины матча ситуация еще ухудшилась для "горожан" - Киран Триппьер отправил третий мяч в сетку ворот действующего чемпиона Англии.

Впрочем, избежать поражения "небесно-голубым" все же удалось. На 60-й минуте звездный Эрлинг Холанд сократил отставание "Сити", а через четыре минуты Бернарду Силву сравнял счет. Вырвать победу в этой встрече оказалось для подопечных Гвардиолы уже непосильной задачей. В итоге, боевая ничья с шестью голами.

Потеряв первые очки в сезоне, "Манчестер Сити" с 7 баллами занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Лидирует "Арсенал" (9 очков) украинца Александра Зинченко, который накануне одержал третью победу подряд .

. "Ньюкасл" с 5 баллами располагается на шестой строчке.

В следующем туре "горожане" 27 августа будут принимать "Кристалл Пэлас", а "сороки" днем позже на выезде сыграют против "Вулверхэмптона".

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