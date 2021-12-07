Зинченко отметился шикарным ассистом в матче за "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов (видео)

Зинченко отметился шикарным ассистом в матче за "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов (видео)

"Горожане" неожиданно проиграли "Лейпцигу".

"Манчестер Сити" неожиданно уступил "РБ Лейпцигу" в выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов - 1:2 .

Первый тайм остался за "быками". На 24-й минуте счет открыл Доминик Собослай.

На 71-й минуте Андре Силва упрочил преимущество немецкой команды.

На 77-й минуте "горожане" отквитали один мяч. Вышедший в стартовом составе украинец Александр Зинченко выполнил эффектный прострел на дальнюю штангу, который замкнул Рияд Марез.

Избежать поражения команде украинского футболиста не удалось. Завершали матч гости в меньшинстве - Кайл Уокер получил прямую красную карточку на 83-й минуте.