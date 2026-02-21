Зинченко перенес операцию после тяжелой травмы колена — фото из больницы

Александр Зинченко / © Associated Press

Реклама

Украинский футболист "Аякса" Александр Зинченко перенес операцию после тяжелой травмы колена.

Об этом 29-летний украинец сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото из больничной палаты.

"Впереди тяжелые времена. Поехали", — подписал фото Зинченко.

Реклама

Александр Зинченко / instagram.com/zinchenko

Ранее "Аякс" сообщил, что после хирургического вмешательства Александра ждет длительный период реабилитации. Он больше не сыграет в этом сезоне.

Таким образом, Зинченко не поможет сборной Украины в матчах плей-оффа отбора к чемпионату мира-2026. Уже 26 марта команда Сергея Реброва в полуфинале сыграет против Швеции, а в случае успеха 31 марта сразится за путевку на Мундиаль с победителем пары Польша — Албания.

Напомним, Зинченко травмировался во время матча 23-го тура чемпионата Нидерландов против "Фортуны", впервые выйдя в стартовом составе "Аякса". Украинца заменили уже на 6-й минуте из-за повреждения колена.

Александр стал полноценным игроком "Аяксам в начале февраля 2026 года, подписав контракт до завершения текущего сезона. За трансфер украинца амстердамский клуб заплатил лондонскому "Арсеналу" 1,5 миллиона евро.

Реклама

8 февраля Зинченко дебютировал за "Аякс", выйдя на замену в матче чемпионата Нидерландов против АЗ.

Сейчас "Аякс" (42 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Первую часть нынешнего сезона Зинченко провел в аренде за английский "Ноттингем", сыграв 10 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Отметим, что Александр уже имеет опыт игры в чемпионате Нидерландов. В сезоне-2016/17 он выступал за ПСВ на правах аренды с "Манчестер Сити", провел 17 матчей и отдал 4 ассиста.