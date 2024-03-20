Зинченко поделился ожиданиями от матча против Боснии и Герцеговины в плей-офф отбора на Евро-2024

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал предстоящий поединок против команды Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора к Евро-2024.

27-летний игрок лондонского "Арсенала" вместе с главным тренером "сине-желтых" Сергеем Ребровым принял участие в пресс-конференции накануне сверхважного поединка с боснийцами, сообщает официальный сайт УАФ.

– Несколько лет назад вы уже играли против боснийцев. Какие ваши ожидания от этого соперника сейчас?

– Конечно, мы знаем, что будет тяжело, поскольку у них отличная команда, есть опытные игроки, которые могут поделиться своим опытом с другими. Конечно, любая национальная команда играет лучше перед своими фанатами. Надеюсь, мы покажем нашу лучшую игру.

– Многие говорят, что сейчас сборная Украины самая лучшая за долгие времена. Ощущаете ли вы давление, поскольку команда играла в 1/4 финала Евро-2020 во главе с Андреем Шевченко? Чувствуете ли вы, что должны пройти дальше?

– Не знаю, кто может судить, какая команда лучше. Мы оставим это дело другим людям. В сборной Украины сейчас меняется поколение, много как молодых игроков, так и опытных. Я думаю, это отличный микс на данный момент. Я очень надеюсь, что наша команда достигнет высот. Это то, во что мы верим. Можно много говорить, но другое дело – показать это на поле. Мы выберем второе и попытаемся показать себя с наилучшей стороны.

– Как прошла последняя неделя в Испании? Какая атмосфера в коллективе после продолжительного перерыва? В каком состоянии находитесь, вы ведь много пропустили?

– Атмосфера отличная, мы все понимаем, зачем сюда приехали, осознаем ответственность. Подготовка проходит должным образом. Надеюсь, это все мы сможем показать на поле. Что касается моего состояния, то я чувствую себя хорошо физически и психологически, готов на 100 процентов.

– Сборная Украины практиковала пробитие пенальти. Как вы относитесь к возможности послематчевой серии?

– Это правила игры. Если мы сыграем вничью, то потом будут дополнительные таймы и пенальти. Конечно, хотелось бы добиться положительного результата за 90 минут, но в футболе нужно быть готовым ко всему. Поэтому мы и практиковали это на тренировках.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится в четверг, 21 марта, в городе Зеница на стадионе "Билино Поле". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина доступна на нашем сайте.

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Если сборная Украины победит боснийцев, то 26 марта в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" сыграет решающий матч за выход на чемпионат Европы против победителя пары Израиль – Исландия.

Напомним, в случае выхода в финальный турнир Евро-2024 сборная Украины сыграет там в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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