Зинченко подвел итоги матча с Италией и оценил шансы Украины выйти на Евро-2024 через плей-офф

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал результат матча последнего 10-го тура отбора на Евро-2024 против команды Италии, а также оценил шансы "сине-желтых" выйти на континентальное первенство через плей-офф.

Поединок на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене завершился со счетом 0:0 . Команда Сергея Реброва дала бой Италии, но не сумела напрямую выйти на Евро-2024.

"Какие могут быть впечатления. Мы не прошли на чемпионат Европы, но все еще есть шансы пробиться через плей-офф. Надеялись добыть положительный результат. Скажу, что, кроме результата, нам удалось показать достойную игру против действующего чемпиона Европы.

Самое главное – и мы говорили об этом с ребятами перед игрой – сделать все так, чтобы, несмотря на результат, могли посмотреть друг другу в глаза, достойно пожать руки и сказать, что мы все сделали. Это то, что мы сегодня сделали, но результат, к сожалению, не в нашу пользу.

Итальянцы нам доставили очень много проблем в первой игре из-за этих зон, когда врывались из глубины между центральными и фланговыми защитниками. Мы проанализировали это и тренерский штаб решил внести изменения. У них было гораздо меньше моментов во втором матче.

Конечно, хотел бы поблагодарить всех за поддержку, которую ощущали на протяжении отборочного цикла. Да, мы не вышли напрямую, но у нас все еще есть шансы. Хочу также поблагодарить ВСУ за то, что они отдают свою жизнь и рискуют им ради нашей свободы. Благодаря им у нас есть шансы играть в футбол. Смотрим в будущее с позитивом. Считаю, что у нас хорошая команда и хорошие шансы выйти на Евро", – сказал Зинченко в комментарии Суспильне Спорт.

Сыграв вничью с действующими чемпионами Европы, сборная Украины с 14 очками заняла итоговое третье место в группе C, уступив Италии только по результатам личных встреч. Помимо итальянцев, прямую путевку на Евро-2024 из группы С также получила Англия (20 баллов), занявшая первую позицию.

Теперь "сине-желтые" сразятся в плей-офф за право попасть на ЧЕ. Своих соперников украинцы узнают во время жеребьевки в четверг, 23 ноября. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

Напомним, жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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