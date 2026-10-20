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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Зинченко получил предложение от бывшего клуба: есть важный нюанс

"Аякс" предложил украинцу тренироваться вместе с командой.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Александр Зинченко

Александр Зинченко / © УАФ

Амстердамский "Аякс" предложил украинскому футболисту Александру Зинченко, который сейчас находится без клуба, тренироваться вместе с командой.

Об этом сообщает издание De Telegraaf.

29-летний украинец еще в феврале получил серьезную травму колена во время матча за "Аякс" против "Фортуны" в чемпионате Нидерландов.

После этого Зинченко перенес операцию и приступил к длительному периоду реабилитации.

Нидерландский клуб не стал продлевать контракт с украинцем. Летом Александр покинул "Аякс" и стал свободным агентом.

Сейчас Зинченко находится на завершающей стадии реабилитации после травмы и скоро сможет вернуться к групповым тренировкам.

Ожидается, что уже сегодня, 20 октября, Александр прибудет на тренировочную базу "Аякса" и приступит к работе, чтобы набрать оптимальную форму после травмы. В то же время о подписании контракта пока речь не идет.

Напомним, Зинченко стал игроком "Аякса" в начале февраля 2026 года, подписав контракт до завершения сезона-2025/26. За трансфер украинца амстердамский клуб заплатил лондонскому "Арсеналу" 1,5 миллиона евро.

За амстердамский клуб украинец провел всего два матча и выбыл на длительный срок из-за повреждения.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины оформил победный дубль в Саудовской Аравии.

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