Зинченко помог "Арсеналу" дожать "Брентфорд" с Ярмолюком и захватить лидерство в АПЛ (видео)

"Арсенал" украинца Александра Зинченко в матче 28-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) на своем поле обыграл "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка – 2:1 .

Подопечные Микеля Артеты вышли вперед на 19-й минуте встречи – Деклан Райс в центре штрафной ударом головой замкнул подачу Бена Вайта с правого фланга.

Перед перерывом "пчелам" удалось отыграться. На 45+4-й минуте голкипер "канониров" Аарон Ремсдейл во время выбивания от собственных ворот грубо ошибся и нападающий гостей Йоан Висса в подкате переправил мяч в сетку.

Во втором тайме "пушкари" пытались наверстать утраченное, но долгое время не могли забить. На 79-й минуте в составе "Арсенала" на поле появился Зинченко, заменивший польского защитника Якуба Кивера. Тогда же у "Брентфорда" на замену вышел Ярмолюк.

В конце игры старания "Арсенала" переросли в забитый гол. На 86-й минуте Кай Хаверц пробил головой под перекладину после навеса с правого фланга от Вайта.

Отметим, что для Зинченко это был первый матч после травмы икроножной мышцы. Из-за повреждения он пропустил больше месяца.

Обзор матча "Арсенал" – "Брентфорд"

Будет добавлен в скором времени.

Победа позволила "канонирам" (64 очка) подняться на первое место в АПЛ. Подопечные Артеты будут находиться на вершине таблицы как минимум до очного матча между "Ливерпулем" (63 балла) и "Манчестер Сити" (62 пункта), который состоится 10 марта. "Брентфорд" (26 очков) занимает 15-ю позицию.

Во вторник, 12 марта, "Арсенал" примет "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра завершилась минимальным поражением лондонцев со счетом 0:1). Команда Ярмолюка 16 марта на выезде проведет поединок АПЛ с "Бернли".

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