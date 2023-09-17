Зинченко помог "Арсеналу" одолеть "Эвертон" с Миколенко в напряженном матче АПЛ

Александр стал участником голевой атаки, которая принесла "канонирам" победу.
"Арсенал" Александра Зинченко победил "Эвертон" Виталия Миколенко во втором за день украинском дерби в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на "Гудисон Парк" закончился со счетом 0:1.
На протяжении всего матча лондонцы больше владели мячом. На 20-й минуте Габриэл Мартинелли ворвался в штрафную площадку "ирисок" и точно пробил в дальний угол, но рефери после подсказки видеоассистента VAR отменил этот гол из-за офсайда.
Таким образом, на перерыв команды ушли при ничейном счете. Во втором тайме команда Микеля Артеты продолжила давить на ворота хозяев и достигла своего.
На 69-й минуте Леандро Троссард с правого фланга штрафной в касание послал мяч под дальнюю штангу после передачи Букайо Сака. Одним из участников голевой атаки был Зинченко.
Миколенко и Зинченко вышли в стартовых составах своих команд. Виталий провел полный матч, а Александр отыграл 80 минут, после чего его заменил Такехиро Томиясу.
Отметим, что оба украинца провели достаточно хороший поединок. Миколенко надежно работал в обороне, в том числе во втором тайме отчаянно постелился в подкате и заблокировал мощный удар соперника, чем спас мерсисайдский клуб от второго пропущенного мяча.
Также украинский защитник "Эвертона" подключался к атакам своей команды, однако помочь "ирискам" избежать поражения ему не удалось. Зинченко традиционно классно разыгрывал мяч, не забывая и о защитных обязанностях, и стал важной частью успеха "канониров" в этом поединке.
"Арсенал" (13 очков) поднялся на четвертое место в АПЛ. "Эвертон" с одним баллом идет в зоне вылета на 18-й строчке.
В следующем туре "пушкари" 24 сентября сыграют в дерби с "Тоттенхэмом", а подопечные Шона Дайча днем ранее встретятся с "Брентфордом".
Напомним, ранее в другом украинском дерби в АПЛ "Челси" с Михаилом Мудриком не осилил "Борнмут" Ильи Забарного.
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