Зинченко помог "Арсеналу" разбить команду Забарного, "Эвертон" с Миколенко сенсационно потерпел фиаско (видео)

В рамках 7-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Арсенал" украинца Александра Зинченко в гостях разгромил "Борнмут" еще одного нашего соотечественника Ильи Забарного ( 0:4 ), а "Эвертон" украинца Виталия Миколенко дома проиграл "Лутону" ( 1:2 ).

"Канониры" забили по два гола в ворота хозяев в каждом из таймов. На 17-й минуте счет в игре открыл Букайо Сака, а под занавес первого тайма Мартин Эдегор реализовал пенальти.

На старте второй половины поединка команда Микеля Артеты заработала еще один пенальти – на этот раз с 11-метровой отметки отличился Кай Хаверц. А окончательный счет матча в компенсированное ко второму тайму время установил Бен Уайт.

Отметим, что Зинченко и Забарный вышли на поле с первых минут. Александр отыграл 69 минут, после чего его заменил Такехиро Томиясу. А вот Илья провел полный матч в составе "Борнмута".

Арсенал (17 очков) вышел на второе место в АПЛ. "Борнмут" (3 балла) опустился в зону вылета и занимает 18-ю строчку.

Обзор матча

В параллельном матче Миколенко провел полный поединок за "Эвертон" – команда украинца уступила "Лутону". Новичок АПЛ шокировал "ирисок" голами Тома Локьера и Карлтона Морриса на 24-й и 31-й минутах соответственно.

На это хозяева смогли ответить лишь одним мячом, который на 41-й минуте забил Доминик Калвер-Льюин.

"Эвертон" (4 очка) занимает 16-ю позицию в чемпионате Англии. "Лутон" (4 пункта) благодаря первой в своей истории победе в АПЛ поднялся из зоны вылета на 17-е место.

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